Этой зимой ANEX поставит чартеры в семь стран

Прямые чартеры полетят в Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку, на Мальдивы, Кубу и в Турцию

Как сообщает сегодня АТОР со ссылкой на директора департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики компании компании ANEX Константина Гулевича, в зимнем расписании 2023-24 гг. туроператор планирует вылеты на прямых чартерных рейсах в семь стран, которые являются наиболее массовыми направлениями в российском выездном туризме.

Фактически, туроператором будет охвачен весь топ стран, которые популярны у россиян в осенне-зимний период, а также летом: прямые чартеры по заказу ANEX этой зимой в Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку, на Мальдивы, Кубу и в Турцию.

Как рассказали в ANEX, вылеты в Египет у ANEX в зимнем расписании запланированы из 12 городов России (Челябинск, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа).

Чартерные рейсы в ОАЭ у ANEX планируются из 10 городов России (Москвы, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Минеральных Вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Волгограда).

Зимние чартеры в Таиланд – из 9 городов (Москвы, Новосибирска, Барнаул, Иркутск, Екатеринбург Красноярск, Хабаровск, Томск, Владивосток).

Зимой возобновится прошлогодняя чартерная программа на Шри-Ланку из 4 российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск).

Из Москвы будут туры в Турцию (Стамбул) – 3 раза в неделю, сейчас согласовываются слоты с перевозчиком. В процессе обсуждения рейсы в зимнюю Анталью.

Из Москвы туристам ANEX будет доступна Куба на прямых рейсах Nordwind (блоки мест на чартерах), и Мальдивы – чартеры AZUR air.

Кроме массовых чартерных направлений, добавил г-н Гулевич, ассортимент ANEX постоянно пополняется новыми направлениями с динамическими турпакетами на регулярных рейсах из систем GDS.

Среди значимых новинок в ассортименте ANEX в предстоящем зимнем сезоне он выделил GDS-туры в Китай, Израиль, Панаму, Иорданию, Сингапур, Камбоджу, на Мадагаскар, в Бразилию, горнолыжную Турцию, на Филиппины, в Непал.

Сейчас среди туров на регулярной перевозке в продажах ANEX лидируют те же направления, где есть чартерные рейсы (Турция, Мальдивы, Таиланд, Куба), что дает туристам и агентам большую вариативность при выборе перелета, - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU