Минэкономразвития РФ: Сроки вступления в силу Электронной путевки перенесены

При этом о конкретных сроках переноса сроков наступления ответственности за невнесение данных в систему не говорится

Операторы по выездному туризму не будут подвергаться штрафам за невнесение данных в систему "Электронная путевка" с 1 сентября, сроки наступления ответственности будут перенесены, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, которую цитирует «Интерфакс».

"После консультаций с бизнес-сообществом министерство поддержало предложение туроператоров о переносе срока ответственности для компаний за невнесение данных в систему "Электронная путевка". Сейчас штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минэкономразвития, перенос сроков наступления ответственности позволит туркомпаниям сосредоточиться на успешном завершении летнего сезона, без дополнительной нагрузки, а также протестировать систему и наладить туроператорам взаимодействие своих систем и электронной путевки.

Между тем сроки переноса вступления ответственности пока что не названы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что готовность туроператоров по выездному туризму и турагентов к работе с системой "Электронная путевка" оценивается как крайне низкая, поскольку последние годы она постоянно переносилась.

"Последняя крупная доработка системы шла всю весну и лето: исполнитель (АО "НТТ") приводил систему в соответствие с постановлением правительства об электронной путевке и устранял недостатки, выявленные туроператорами в ходе тестирования программного продукта.

При этом о том, что этот блок доработки закончен, АО "НТТ" уведомило туроператоров только 30 августа.

В связи с этим последние переделки системы также нуждаются в новых тестах на предмет ее корректного функционирования", — рассказали ранее в АТОР.

По данным участников рынка, с системой электронных путевок сейчас взаимодействуют не более 10 туроператорских компаний. При этом всего в Едином федеральном реестре 360 туроператоров по выездному туризму. По мнению туроператоров, чтобы к системе могли подключиться все игроки, нужно время минимум до конца первого квартала 2024 года.

При этом на минувшей неделе Минэкономразвития в ходе совещания с представителями туроператорского сообщества, сроки наступления такой ответственности у туроператоров, продающих туры за рубеж, будут сдвинуты только до 15 ноября 2023 года.

Напомним, что "Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года. Туроператоры по выездному туризму с 1 сентября 2023 года должны передавать в единую информационную систему электронных путевок данные обо всех проданных турах за рубеж.

Для турпакетов по России это требование отложено на год, до 1 сентября 2024 года.

/TOURBUS.RU