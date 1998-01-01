Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян до трех месяцев

Сейчас российские туристы могут находиться в королевстве без виз до 30 дней

Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания в стране для граждан РФ с 30 до 90 дней, сообщают издание RYT9 и «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра королевства Сеттха Тхависин.

"Стране необходим экономический рост. В первую очередь, речь идет о восстановлении за счет туризма.

И увеличение срока безвизового пребывания в Таиланде до 90 дней для таких крупных рынков как Китай, Индия и Россия расширит возможности для иностранных путешественников", — сказал премьер-министр во время встречи с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пхангнга на юге королевства.

Он также отметил необходимость визовых послаблений и для граждан Казахстана, чтобы привлечь больше туристов из этой страны.

По словам представителей турбизнеса, с октября 2022 по июнь 2023 года провинцию Пхангнга посетили порядка 4 млн иностранных туристов, преимущественно из Китая, России и скандинавских стран.

В настоящее время в рамках соглашения между РФ и Таиландом российские туристы могут находиться в королевстве без виз до 30 дней, такие же правила действуют для тайских путешественников в России.

Российские туристы стали активнее бронировать зарубежные туры на осенне-зимний сезон, среди самых популярных направлений на конец осени и Новый год – Таиланд, сообщили ранее туроператоры.

"Тройка лидеров зимних продаж – Таиланд, Мальдивы и ОАЭ. Эти направления демонстрируют неплохую глубину продаж, в среднем она составляет 50 дней. При этом у нас есть заявки и на ноябрь, и на Новый год и даже на март", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Эксперт уточнила, что самое востребованное направление в Таиланде – Пхукет. Также пользуются спросом курорты Као-Лак, Ко-Чанг и Паттайя.

Как мы сообщали ранее, по данным Тайского управления по туризму, с января по июль в стране отдохнуло более 850 тыс. российских туристов. По итогам года власти страны рассчитывают принять 1,2 млн россиян.

/TOURBUS.RU