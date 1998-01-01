«Аэрофлот» будет летать на Сейшелы три раза в неделю

С середины октября авиакомпания будет выполнять полёты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» с 16 октября увеличивает частоту рейсов на Маэ (Сейшельские острова) с двух до трёх раз в неделю. В расписании добавлена новая частота — по понедельникам.

Таким образом, авиакомпания будет выполнять полёты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам. Продажа билетов открыта.

«Аэрофло»т возобновил регулярное воздушное сообщение с Сейшельскими островами в октябре прошлого года. Это круглогодичное курортное направление пользуется большим спросом у российских туристов», - добавили в пресс-службе..

Ранее компания сообщала об увеличении частоты полетов из Москвы на Мальдивы (с 9 сентября будут выполняться 3 раза в неделю вместо 2 сейчас) и Шри-Ланку (с 1 октября — 7 раз в неделю вместо 4, с 1 ноября — 10 раз в неделю).

Как сообщал ранее АТОР, в январе-июне Россия оказалась на третьем месте по турпотоку на острова - с января по июль на Сейшелы из РФ приехали 23 329 туристов. Это на целых 36% больше, чем за семь месяцев 2022 года (17 139).

Как отмечают эксперты АТОР, Сейшельские острова – недешевое экзотическое направление, доступное в основном обеспеченным туристам. Туры в популярные отели Сейшел надо бронировать заранее: именно такой тактики придерживаются туристы с европейских рынков, поэтому при бронировании из России незадолго до заезда часто уже не остается мест или нужного типа номеров.

Туры на Сейшельские острова на неделю в сентябре 2023 года в популярные отели 4* с завтраками стоят в районе 245-255 тыс. рублей на двоих, в зависимости от типа перелета (прямым рейсом сейчас немного дешевле, но так не всегда). Цена такого же тура с питанием полный пансион – в районе 350 тыс. рублей на двоих.

Пакетные туры в сейшельские отели 5* класса «делюкс» в сентябре стоят свыше 400 тыс. рублей на неделю с перелетом и питанием завтраки, с полупансионом – в районе 500 тыс. рублей, с полным пансионом – 550-600 тысяч рублей за неделю с перелетом.

Цены на недельные новогодние туры на Сейшелы (вылет 29 декабря) сейчас стартуют от 420 тысяч рублей в отели 4* с завтраками, а в отели 5* Deluxe с завтраками – от 530 тыс. рублей на двоих.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com