|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 сентября
«Аэрофлот» будет летать на Сейшелы три раза в неделю
С середины октября авиакомпания будет выполнять полёты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» с 16 октября увеличивает частоту рейсов на Маэ (Сейшельские острова) с двух до трёх раз в неделю. В расписании добавлена новая частота — по понедельникам.
Таким образом, авиакомпания будет выполнять полёты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам. Продажа билетов открыта.
«Аэрофло»т возобновил регулярное воздушное сообщение с Сейшельскими островами в октябре прошлого года. Это круглогодичное курортное направление пользуется большим спросом у российских туристов», - добавили в пресс-службе..
Ранее компания сообщала об увеличении частоты полетов из Москвы на Мальдивы (с 9 сентября будут выполняться 3 раза в неделю вместо 2 сейчас) и Шри-Ланку (с 1 октября — 7 раз в неделю вместо 4, с 1 ноября — 10 раз в неделю).
Как сообщал ранее АТОР, в январе-июне Россия оказалась на третьем месте по турпотоку на острова - с января по июль на Сейшелы из РФ приехали 23 329 туристов. Это на целых 36% больше, чем за семь месяцев 2022 года (17 139).
Как отмечают эксперты АТОР, Сейшельские острова – недешевое экзотическое направление, доступное в основном обеспеченным туристам. Туры в популярные отели Сейшел надо бронировать заранее: именно такой тактики придерживаются туристы с европейских рынков, поэтому при бронировании из России незадолго до заезда часто уже не остается мест или нужного типа номеров.
Туры на Сейшельские острова на неделю в сентябре 2023 года в популярные отели 4* с завтраками стоят в районе 245-255 тыс. рублей на двоих, в зависимости от типа перелета (прямым рейсом сейчас немного дешевле, но так не всегда). Цена такого же тура с питанием полный пансион – в районе 350 тыс. рублей на двоих.
Пакетные туры в сейшельские отели 5* класса «делюкс» в сентябре стоят свыше 400 тыс. рублей на неделю с перелетом и питанием завтраки, с полупансионом – в районе 500 тыс. рублей, с полным пансионом – 550-600 тысяч рублей за неделю с перелетом.
Цены на недельные новогодние туры на Сейшелы (вылет 29 декабря) сейчас стартуют от 420 тысяч рублей в отели 4* с завтраками, а в отели 5* Deluxe с завтраками – от 530 тыс. рублей на двоих.
/TOURBUS.RU
Фото: piqsels.com
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72