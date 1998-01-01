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Аneх: Растет интерес туристов к перелетам регулярными рейсами

Компания Anex составила рейтинг стран, куда россияне летают регулярными рейсами в рамках пакетных туров

Турция, Россия и Египет возглавляют рейтинг стран, куда россияне чаще всего летали на отдых в рамках пакетных туров регулярными рейсами в 2023 году, при этом на Турцию пришлась почти половина таких поездок, показало исследование туроператора Anex, которое цитирует «Интерфакс».

"Есть расхожее мнение, что пакетные туры обязательно включают либо чартерный перелет, либо перелет в рамках гарантированного блока мест туроператора.

Однако одна из тенденций последних двух лет – рост спроса на туры с перевозкой на регулярных рейсах даже на привычно "чартерных" направлениях", — отметили в компании.

По данным туроператора, наиболее популярны пакетные туры с регулярным перелетом в Турцию (48%), на втором месте – Россия (21%). Также в первой пятерке – Египет (7,5%), Мальдивы (6%) и Таиланд (5,5%).

"Все пакетные туры по России включают регулярные рейсы. В 2023 году число проданных туров по внутренним направлениям увеличилось на 35% по сравнению с 2022 годом.

Бронирование именно пакетного тура на базе регулярных рейсов позволяет синхронизировать оплату гостиницы и билета, что важно для турагентств", — сообщили в компании.

Среди популярных стран, куда туристы покупают пакетные туры на регулярных рейсах – также Индонезия, Сейшелы, Танзания, Армения, Катар, Оман, Бахрейн, Южная Корея, Камбоджа.

За последний месяц к ним добавились Китай, Сингапур, Камбоджа и Израиль.

"Считается, что поездка с регулярным перелетом значительно дороже. Однако с учетом нынешней ситуации с международным авиасообщением это не всегда так.

К примеру, стоимость пакетного тура с перелетом на регулярных рейсах в Индонезию начинается от 317 тыс. руб. за 15 ночей в отеле 3* на завтраках, а на Кубу – от 250 тыс. руб. за 12 ночей по системе "все включено" в отеле 4*", — сообщили в пресс-службе Anex.

/TOURBUS.RU

Фото: bigstockphoto