Главное для россиян при выборе отеля — цена и расположение

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip узнал у своих клиентов, как часто в поездках по России они останавливаются в отелях и по каким критериям их выбирают.

В целом по стране путешествует 90,5% опрошенных, из них большинство, или 36,1%, отправляются куда-то пару раз в год, 18,9% — раз в квартал, 18,1% — раз в год, а 6,6% — ежемесячно. Ещё 10,8% ответили, что совершают поездки по России очень редко, 5,8% ездят только за границу, а 3,7% вообще не путешествуют, объясняя это отсутствием финансовых возможностей, работой или учёбой.

Отвечая на вопрос, как часто они останавливаются в отелях во время поездок по России, 37,7% туристов ответили «всегда». Вариант «часто» отметили 29,5% опрошенных, «иногда» — 20,5%, а «редко» — 8,4%. При этом лишь 3,9% респондентов предпочитают апартаменты.

Проблем с бронированием номеров в российских гостиницах у большинства (52,7%) никогда не возникало, а ещё 23,8% не смогли вспомнить никаких сложностей. Остальные же 23,5% ответили, что порой сталкивались с неприятностями, например, долгим заселением, отсутствием информации о брони при заезде и овербукингом — ситуацией, когда продано больше номеров, чем имеется.

Самый важный критерий при выборе гостиницы — цена, его указали 71,1% респондентов. Почти такое же значение имеет расположение (70,9%), многие также учитывают удобства в номере, например, наличие телевизора, кондиционера или душа (57,8%), уровень комфорта и обслуживания (46,3%) и отзывы других гостей (42,4%).

Среди других критериев, на которые нередко обращают внимание, оказались наличие питания (23,4%), инфраструктура поблизости, например, кафе, музеи и прочее (21,6%). Интересно, что удобства и развлечения для ребёнка важны только 4,8% путешественников, а возможность остановиться в отеле с питомцем — 2,3%. Некоторые отмечали также вариант «Другое», указывая в основном наличие парковки.

Чаще всего портит впечатление об отеле антисанитария — грязные номера, насекомые и прочие неприятные обстоятельства отталкивают 83,5% путешественников. 79,8% ответили, что испытывают негативные эмоции при виде неопрятного номера с плохим ремонтом и старой мебелью. Также отельерам стоит больше внимания уделять тому, чтобы фото гостиницы соответствовало реальности, иначе они рискуют расстроить 68,6% гостей. Недоброжелательный персонал может подпортить отдых 66,7% респондентов.

Среди других критериев, которые отметили многие опрошенные, неисправная техника и сломанная мебель (это не нравится 54,4%), дополнительные взносы, взимаемые при заселении или выезде (53,2%), высокая слышимость в номерах (43,3%), отсутствие заявленных услуг (42,7%) или, наоборот, чрезмерное их навязывание (40,4%). Качественный интернет важен 38,5%, а вкусная еда — 33,5%.

А вот такие моменты, как долгое заселение и поведение других постояльцев, меньше всего влияют на настроение гостей — их отметили 24,1% и 21,6% соответственно.

Большинство опрошенных, или 17,5%, в последний раз бронировали отель в Москве. Всё понравилось 57,8% путешественников — особенно выделяли расположение, стоимость, комфортные номера и обслуживание. 35,9% заявили, что могло быть и лучше — в основном не радовало отсутствие фена, телевизора или Wi-Fi.

Многие путешественники (15,0%) недавно останавливались в Санкт-Петербурге, и 69,0% из них понравилось в гостиницах, особенно часто отмечали удачное расположение, стоимость номера, высокий уровень комфорта и обслуживание. 27,6% ответили, что опыт проживания мог бы быть лучше — так, некоторым не понравилась высокая слышимость в номерах. У остальных впечатление нейтральное

Третьим по популярности городом у путешественников оказался Сочи, где недавно отдыхали 13,8% россиян, принявших участие в опросе. 61,1% респондентам гостиницы города понравились — чаще всего постояльцы отмечали расположение и удобства в номерах. Смущала в основном высокая стоимость проживания — этот момент, который можно было бы улучшить, отметили 30,5%.

/TOURBUS.RU