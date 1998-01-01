Российские туристы заинтересовались летней Азией

Туроператоры говорят о заметном росте бронирований туров в Южную Корею и Китай

Как сообщает RTN, сервис бронирования отелей Ostrovok.ru сообщил о значительном интересе россиян к азиатским странам. По данным Ostrovok.ru, по сравнению с 2022 годом спрос на азиатские страны вырос почти втрое, а доля направления в общем объеме бронирований увеличилась более чем вдвое и составляет сейчас 7%. Наибольший рост – даже с опережением показателей 2019 года – демонстрируют Китай и Южная Корея.

Количество бронирований Китая опережает доковидные значения на 13%. Южная Корея выросла более чем в четыре раза и превысила объемы 2019 года в полтора раза. Значительный рост демонстрируют Япония, а также Индонезия, где количество бронирований выросло вдвое. На 92% увеличился объем и по Таиланду.

Как сообщила RTN генеральный директор компании Oriental Discovery Татьяна Харина, спрос на Азию действительно заметно повысился. «Правда, не скажу, что Япония как-то особенно выросла в объемах, все-таки летом спрос традиционно проседает, и Таиланд по этой же причине не очень берут. А вот Индонезию, Вьетнам, Малайзию хорошо спрашивают», – пояснила эксперт.

Много заявок на Южную Корею: по словам г-жи Хариной, за последние лет 20 направление ни разу не показывало таких результатов. «Все эти годы, несмотря на постоянные усилия национального турофиса, страна продавалась единично, а тут народ поехал – хоть и недешево, и перелет со стыковками. Билет стоит порядка 70 тысяч. Возможно, Азия вырвалась вперед, потому что, среди прочего, Турция уж очень дорогая стала», – заметила эксперт.

Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов уверен, что Китай, как и раньше, будет пользоваться высоким спросом. Бронируют уже до середины ноября, есть заказы на Новый год и даже несколько десятков запросов на весну следующего года. На лето берут Сиань, Хайнань, Гонконг.

«Южная Корея тоже популярна, но больше в осенне-весенний период, подходящий для экскурсионных туров. В топе наших азиатских продаж – Китай, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Бали, Япония, Южная Корея, Индия, Таиланд. По Таиланду мы не специализируемся, летом намного больше людей отправляем на Бали», – рассказал он.

В компании «Открытие» Китай практически не продается – много вопросов к визовой процедуре. А вот корейских виз делают много, бронируют отели. По словам коммерческого директора Софьи Гавриловой, сейчас Корея предлагает понятный механизм получения электронного разрешения K-ETA и ковидные ограничения полностью сняты. «По сравнению с тремя последними годами поток в Азию реально увеличился, но вряд ли его можно сравнивать с допандемийным периодом», – полагает она.

Как сообщила г-жа Гаврилова, бюджетная поездка в Южную Корею в составе группы стоит от $1,5 тысячи: «Правда, группы летом никто не ставит, обычно весной и осенью – на сакуру и красные клены».

China Travel летом предлагает пляжный Хайнань в комбинации с Пекином. Программа на 15 дней стоит в районе 170 тысяч рублей на человека плюс визы 18,5 тысяч. В туре 10 ночей отведено на Хайнань и три ночи туристы проводят в Пекине.

«Тур в Гонконг и Хайнань обойдется в 200 тысяч – две ночи в Гонконге и неделя на Хайнане. Прямого рейса на остров нет, поэтому из Москвы летят через Пекин, Гонконг, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Сиань. Билет на материковый Китай стоит от 37 тысяч рублей в обе стороны и еще порядка 20 тысяч – внутренний перелет на Хайнань», – пояснил Евгений Глотов.

/TOURBUS.RU