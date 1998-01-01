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Новости
05 июля
В Ярославле 12 человек пострадали в результате столкновения теплохода с пирсом

После происшествия в городе введен режим ЧС


 

По информации СМИ, сегодня утром в Ярославлев районе Тверицкой набережной тeплоход "Москва-208" столкнулся с бетонным пирсом. С судна эвакуировали около 100 человек. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Затем их число выросло до 12.

Транспортная прокуратура и СКР проводят проверку по данному факту. Причины инцидента устанавливаются.

 

Как сообщил мэр города Артем Молчанов в телеграм-канале, "В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро. Среди пассажиров теплохода было много гостей города".

Г-н Молчанов пообещал предоставить места в гостинице всем иногородним, если будет такая необходимость.

 

Власти Ярославля объявили режим чрезвычайной ситуации после столкновения теплохода с пирсом, сообщил позднее сегодня мэр города Артем Молчанов.

"Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию", — написал он в своем телеграм-канале.

 

Теплоход серьезных повреждений не получил, сообщили в региональном управлении МЧС. «Он носом уткнулся в бетонный пирс. Значительных повреждений нет — ни течи, ни пробоин нет», — собщили в МЧС корреспонденту ТАСС.

 

"Часть пассажиров вывезли с места аварии на автобусе, часть продолжила круиз по Волге. Как пояснил руководитель бизнес-направления «Пассажирские перевозки и КОФ» и службы ремонта Речного вокзала Андрей Жальнин, который работает на месте происшествия, те, кто захотел плыть дальше по Волге, отправились на другом теплоходе в сторону Толгского монастыря", - сообщает ярославский портал 76.ru

 
Ранее в июне на Волге сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов», который следовал из Перми в Астрахань. На борту были 186 человек. Менее чем через сутки судно сняли с мели с помощью буксиров.
/TOURBUS.RU

 

Фото: 76.ru - Новости Ярославля


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