Ослабление курса рубля пока что не привело к коллапсу на выездных направлениях

Ослабление курса рубля не привело к коллапсу на рынке выездного туризма, спрос на зарубежные туры остается высоким, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс» со ссылкой на представителей турагентского бизнеса.

Так, по словам генерального директора турагентства "Сладкая жизнь", члена комитета РСТ по агентской деятельности Ирины Панковой, первый удар резко повысившегося курса в середине июня оказался очень сильным.

"Спад был ощутимым, бронирования просто остановились, у нас была даже аннуляция из-за скачка курса. Потом началось медленное восстановление, а сейчас есть ощущение, что туристы стараются "обогнать" возможное повышение курса и активно бронируют", — рассказала она.

По словам эксперта, наиболее востребованным зарубежным направлением летом остается Турция. Цены на туры после снижения в апреле-мае сейчас относительно доступные, несмотря на удорожание евро. Высокий спрос отмечается также на туры в Египет.

В агрегаторе "Слетать.ру" подтверждают лидерство Турции: на нее приходится примерно 40% заявок от их общего числа по компании. Сейчас средняя стоимость тура на турецкое побережье составляет 194 тыс. рублей на двоих. Ощутимого снижения спроса на отели сегмента выше среднего нет, говорят в компании.

Ка уточняют в РСТ, стоимость доллара и евро влияет на продажи зарубежных туров, но есть и другие факторы, нивелирующие валютный.

Так, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян считает, что падение курса рубля в последние две недели гораздо меньше сказалось на продажах, чем можно было ожидать.

"Как курс рубля повлияет на ситуацию в дальнейшем, прогнозировать трудно. Но в краткосрочной перспективе его влияние невелико. Прежде всего потому, что, покупая тур, клиент видит рублевые цены, он не связывает их напрямую с курсом и не выясняет, сколько они стоили месяц-два назад. Он просто выбирает подходящий по цене вариант", — сообщил эксперт.



При этом, по его словам, иногда курс валюты растет, а стоимость путевок в силу разных причин – падает. Такая ситуация складывается на основном зарубежном направлении – Турции.

"Туроператоры переоценили спрос, взяли больше мест в самолетах, чем нужно рынку, и сейчас оптимизируют перевозку. Несмотря на укрепление евро, компании продолжают снижать цены в рублях, стимулируя спрос. По Турции есть реально горящие туры, особенно с вылетом из регионов", — отметил г-н Мкртчян.



Как напоминает «Интерфакс», курс евро во вторник впервые с марта прошлого года превысил 98 рублей. В итоге он сейчас выше примерно на 65%, чем в то же время год назад, и на 10% — чем в начале июня этого года.

/TOURBUS.RU