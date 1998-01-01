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05 июля
Ослабление курса рубля пока что не привело к коллапсу на выездных направлениях
По словам экспертов, спрос на зарубежные туры остается высоким
Ослабление курса рубля не привело к коллапсу на рынке выездного туризма, спрос на зарубежные туры остается высоким, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс» со ссылкой на представителей турагентского бизнеса.
Так, по словам генерального директора турагентства "Сладкая жизнь", члена комитета РСТ по агентской деятельности Ирины Панковой, первый удар резко повысившегося курса в середине июня оказался очень сильным.
В агрегаторе "Слетать.ру" подтверждают лидерство Турции: на нее приходится примерно 40% заявок от их общего числа по компании. Сейчас средняя стоимость тура на турецкое побережье составляет 194 тыс. рублей на двоих. Ощутимого снижения спроса на отели сегмента выше среднего нет, говорят в компании.
Ка уточняют в РСТ, стоимость доллара и евро влияет на продажи зарубежных туров, но есть и другие факторы, нивелирующие валютный.
/TOURBUS.RU
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