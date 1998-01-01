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"Аэрофлот" получил допуски к рейсам на Филиппины/ "Россия" начала рейсы из Уфы в Хургаду/ Часть "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" отменена 8-9 июля

"Аэрофлот" получил допуски к рейсам на Филиппины

"Аэрофлот" получил допуски к регулярным рейсам из Москвы в Себу и Манилу (Филиппины), говорится в материалах Росавиации.

Допуски по обоим направлениям позволят выполнять полеты с частотой семь раз в неделю. Сейчас прямых регулярных рейсов между РФ и Филиппинами нет. Также, согласно материалам, "Аэрофлот" получил право к выполнению до 14 раз в неделю полетов из столицы в турецкую Адану — сейчас компания летает туда трижды в неделю. С 2 до 3 раз в неделю компания сможет увеличить частоту полетов из Иркутска в Бангкок и из Хабаровска на Пхукет (Таиланд). Временный допуск на три рейса в неделю также получен для линии Хабаровск — Бангкок.

"Россия" начала рейсы из Уфы в Хургаду

Авиакомпания "Россия" в рамках сезонной программы с 5 июля начала выполнение полетов из Уфы в Хургаду , сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".

Рейсы в партнерстве с туристическим оператором "Библио-Глобус" выполняются два раза в неделю — по средам и субботам — на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 168/189 мест.

В настоящее время программу полетов из Уфы в Хургаду также выполняет авиакомпания AZUR air.

Часть "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" отменена 8-9 июля

Часть поездов на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) и "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" не будет ходить 8 и 9 июля, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 3:30 8 июля до 3:30 10 июля на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание движения поездов. В период "окон" будут проводить работы по строительству улично-дорожной сети. Для этого закроют путь "на Москву" на участке от Савеловской до Бескудниково", — говорится в сообщении.

В указанное время часть поездов на МЦД-1 будет отменена, изменится время отправления последних составов. Интервалы движения будут увеличены до 1,5 часов, некоторые поезда будут следовать с отменой остановок. При этом интервалы движения "Аэроэкспрессов" в "Шереметьево" будут увеличены до 3 часов, часть рейсов также будет отменена, а время отправления первых и последних изменится. Выходные дни выбраны для проведения дорожных работ из-за наименьшего пассажиропотока, отмечается в сообщении. Для поездок в аэропорт "Шереметьево" можно воспользоваться автобусами 1195 от станции метро "Ховрино", напомнили в дептрансе.

/TOURBUS.RU