Новости “КоммерсантЪ”: Минтранс хочет ввести сбор на случай банкротства авиакомпаний По мнению экспертов, введение нового сбора приведет к росту стоимости авиабилетов

Как сообщает сегодня “КоммерсантЪ”, Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. В июне Минтранс уведомил авиакомпании, что прорабатывает инициативу «Ростеха» о создании «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора — АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов станет «регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки». В одной из авиакомпаний топ-5 изданию отметили, сбор составит не менее 150–200 руб. с пассажира. Другой источник в авиакомпании топ-5 уточнил, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 руб. с пассажира. По его мнению, создание фонда «неминуемо приведет к росту стоимости авиабилетов» и сокращению пассажиропотока, что в итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на авиапромышленности, так как приведет к снижению заказов на новую отечественную авиатехнику. Обязательства авиакомпаний и ответственность за их невыполнение уже закреплены в Воздушном и Гражданском кодексах, подчеркивают еще в одном перевозчике. Собеседник издания в «Ростехе» возражает: цель сбора в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет, заключает он. Собеседник газеты в Минтрансе уточняет, что в действующем ФАП-82 не предусмотрен порядок действий в случае финансовых затруднений у авиакомпании. Фонд упростит и ускорит возврат денег пассажиров при форс-мажоре, говорит он, чтобы избежать повторения ситуации с «Трансаэро» или «ВИМ-Авиа», когда пассажиры ждали денег годами. Это также поможет снизить нагрузку на бюджет в ситуациях с массовыми отменами рейсов, как в ковид, или в случае с санкционными «вывозными» рейсами. Сходный механизм есть у Российского союза автостраховщиков, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин: «Средства фонда пополняются за счет специальной надбавки, включаемой в цену каждого полиса ОСАГО». Но опыт показывает, что при массовых отменах рейсов отрасль не справляется силами резервных фондов, говорит старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. В пример он приводит туроператоров, чей долг перед клиентами за отмененные в ковид путешествия составил на весну 2023 года, по разным оценкам, до 5 млрд руб. из-за нехватки резервов фонда «Турпомощи». При подобных «всеобщих коллапсах» покрыть все расходы превентивными сборами с пассажиров невозможно, говорит он, напоминая, что бюджет в 2022 году компенсировал 20 млрд руб. за отмененные из-за санкций рейсы. Идею «сбора за банкротство» можно считать удобной, но только при условии четкого определения условий вынужденных возвратов. Без этого его введение представляется спорным, говорит юрист Uppercase Legal Валерия Досковских, поскольку процесс доказывания причин для возврата через суд — долгая и сложная процедура. Если отчисления составят 150–300 руб. с билета, то при текущем пассажиропотоке годовой сбор фонда составит около 15–30 млрд руб. указывает собеседник издания в экспертном сообществе. Для случаев банкротств авиакомпаний объем фонда представляется избыточным. Но, считает он, если сумму сбора снизить «до символических 50 руб.», идея может быть полезной. /TOURBUS.RU

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