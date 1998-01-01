Туроператоры: Несмотря на низкий сезон, спрос на Кубу очень хороший

Как сообщает сегодня RTN, первый прямой рейс авиакомпании «Россия» на Варадеро взлетел 1 июля практически полностью загруженным, следующий состоится завтра.

По словам туроператоров, спрос хороший, несмотря на то, что летний период на Кубе не считается высоким сезоном. «Россияне соскучились по Кубе, да и Куба по нам тоже. Сейчас отельеры Варадеро дают специальные цены, эксклюзивные пакеты, добавляют бесплатно премиум-обслуживание только для российского рынка, показывая тем самым, что очень хотят видеть россиян.

Как только мы объявили об открытии продаж, ощутили значительный всплеск спроса, большое количество людей переориентировалось на Кубу с Мальдив, Турции и Египта», – сообщила RTN руководитель направления в компании «Библио-Глобус» Кристина Александрова.

Хорошие цены, прямой перелет и all inclusive делают направление очень привлекательным для россиян. Поэтому, продолжила эксперт, именно по Кубе сейчас наблюдается значительная глубина продаж. «У нас бронируют вплоть до середины марта следующего года, но наиболее плотно сейчас загружаются июль, август и сентябрь. Довольно большое количество заявок приходит на детские каникулы в октябре, ноябрьские праздники и Новый год. Те, кто может планировать отпуск заранее, не хотят упустить выгоду раннего бронирования. Когда направление вновь раскрутится, цены вырастут», – подчеркнула г-жа Александрова.

Туристы едут на срок от 5 до 14 ночей, в основном на неделю. «Лето – еще и сезон свадеб, поэтому Кубу активно выбирают молодожены, для них это удачный вариант совместить отдых на океане и красивые фотосессии», – говорит она.

Как отметила руководитель PR-департамента компании «Анекс тур» Алена Хитрова, спрос на Кубу высокий, глубина достигает второй половины августа, туристы предпочитают отели уровня 4-5*. Эксперт напомнила, что для посещения Кубы необходимо не позднее, чем за 12 часов до вылета, и не ранее, чем за 48 часов, заполнить электронную анкету для посадки в самолет и получить QR-код. Требование действует, в том числе, для детей старше 12 лет.

Куба хорошо продается в пакетах с разной перевозкой. Как сказала RTN руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, оператор берет блоки мест у авиакомпании Nordwind. «Куба продается очень хорошо, до конца июля у нас почти все раскуплено. А в целом глубина продаж достигает осени. Расценки очень лояльные», – рассказала она.

Десятидневный тур в начале августа в Villa Cuba Hotel 4* обойдется, по ее словам, в сумму от 137 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

По словам Кристины Александровой, уже побывавшие на Кубе туристы сообщают, что на острове улучшилось интернет-соединение, раньше проблем с этим было больше. Также некоторые отели провели ремонтные работы, обновили дизайн интерьеров, что тоже стало одним из факторов выбора россиян.

/TOURBUS.RU