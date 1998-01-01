VMS Italy: Срок выдачи итальянских виз заметно увеличен

Обработка запросов на Шенгенскую визу теперь может составлять от 15 до 30 дней

Визовый центр Италии предупредил об увеличении сроков рассмотрения заявок. Сообщение опубликовано на сайте VMS Italy.

«В связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу может занимать больше времени, чем обычно. Просим вас представлять соответствующий комплект документов со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки, как минимум, за 15 рабочих дней до начала поездки», – говорится в сообщении. Отмечается, что сроки рассмотрения визовых запросов могут достигать 30 календарных дней с момента подачи заявки.



Напомним, что в прошлом месяце визовый центр Италии также сообщил, что заявления на оформление визы в Италию для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей, больше приниматься не будут. «Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии в Москве каждый заявитель, включая несовершеннолетних детей, должен иметь свой собственный заграничный паспорт. Консульство больше не будет принимать визовые заявления для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей», – говорилось в сообщении.

При этом граждане РФ, получившие приглашение на поездку в Италию от родственников, могут подавать заявления на визы без предварительной записи, сообщил ранее другой визовый оператор - Almaviva.

«Заявители по приглашению от близких родственников-граждан ЕС (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки) могут подать документы в визовых центрах без предварительной записи», — говорилось в сообщении.

Италия этим летом, по данным туроператоров и страховщиков, стала наиболее популярным направлением поездок российских туристов среди стран Евросоюза, сообщила ранее пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«В компании BSI Group сообщили, что Италия в этом году наиболее популярна среди европейских стран. В основном, туристы покупают экскурсионные туры в комбинации с соседними странами, чаще всего Францией, но прилет и вылет осуществляется в Рим или Милан.

На этот сегмент приходится около 80% запросов с упоминанием Италии, остальные 20% – это индивидуальные туры с отдыхом на морском побережье страны», — отмечалось в сообщении.

Как отмечают в туркомпаниях, более 50% туристов обращаются за покупкой тура в Италию, уже имея на руках шенгенскую визу.

По данным Погранслужбы ФСБ, до пандемии в 2019 году в Италию выехало 1,36 млн российских граждан.

/TOURBUS.RU