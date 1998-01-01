Российский турпоток в Анталью в июне вырос на 25%

Средняя стоимость путевки в Турцию для двух человек сейчас составляет около 200 тыс. рублей

Как сообщает АТОР, по данным губернатора Антальи, за первые полгода 2023 г. курорты этой провинции посетили свыше 1,3 млн туристов из России. Российский турпоток в июне по сравнению с июнем 2022 года вырос на четверть, но в сравнении с июнем 2019 года сократился на 39%.

Всего за 6 месяцев 2023 года в Анталью, по данным аппарата губернатора этой турецкой провинции, приехали 5 523 624 иностранца. Россияне – на 1 месте с 1 309 267 туристами (25% от общего количества иностранцев), на втором – немцы (1 191 062, 23%), на третьем – британцы (520 569 человек, 10%). Также в первой десятке по итогам полугодия – Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Литва, Израиль и Украина.

Июньский турпоток из России составил 525 530 туристов, что на 25,76% больше, чем в проблемном из-за авиасанкций июне 2022 года (417 874). Отставание же от показателей июня рекордного 2019 года составило -39% (тогда на курорты Антальи приехали свыше 865 тыс. россиян).

Динамику объемов турпотока из РФ в июне по сравнению с 2022 годом можно охарактеризовать как «скромную». Напомним, что в мае 2023 года прирост по сравнению с маем 2022 года составил +73,8%, а в июне это всего 25%.

Туроператоры признают, что по сравнению с допандемийным летом количество летних бронирований туров в Анталью продолжает демонстрировать существенное отставание.

Основная причина – не недостаток авиаперевозки, как в прошлом году, а серьезный рост цен на авиаперевозку и проживание в турецких отелях. В связи с этим прогнозы турецких властей о том, что в 2023 году они смогут получить 7 млн россиян, как в 2019 году, пока остаются под большим вопросом.

При этом, как сообщает АТОР, летом 2023 года, судя по данным туроператоров и крупных сетей турагентств, средний чек на Турцию вырос в диапазоне от +73% до +91% по сравнению с летом 2019 года.

В итоге средний чек на тур в Турцию на 1 человека у Coral Travel на летние месяцы 2023 года составляет 96,6 тыс. рублей, у FUN&SUN – 104,3 тыс. руб., у ANEX Tour – 106,5 тыс. руб., у PEGAS Touristik – 117,8 тыс. руб.

Соответственно, средний чек на тур в Турцию для двух человек, по данным федеральной сети турагентств «1001 Тур» в этом летнем сезоне находится в районе 200 тыс. рублей за турпакет.

/TOURBUS.RU