Новости Туристам из Москвы предложили «перешагнуть Волгу» В столичном парке «Зарядье» представили богатые туристические возможности Тверской области

С 30 июня по 2 июля в столичном парке «Зарядье» под девизом «Перешагни Волгу» прошли Дни Тверской области — гости парка, узнали о глэмпингах, курортах, музеях и отелях Тверской области, совершили VR-прогулку по Тверскому кремлю, познакомились с авторскими экскурсиями и туристическими событиями, происходящими в Верхневолжье, - сообщает наш специальный корреспондент. Губернатор Игорь Руденя, выступая на недавнем петербургском экономическом форуме, заявил: «Наш регион в прошлом году посетило более двух с половиной миллионов человек. А в целом за последние 7 лет туристический поток в Тверскую область увеличился в два раза. В прошлом году в среднем в день туристы в нашем регионе тратили 4699 рублей, продолжительность поездок в среднем составляла 1-2 дня. По объёмам государственной поддержки в рамках профильного нацпроекта «Туризм» (350 млн. руб.) Тверская область в 2022-м стала второй в России, уступив только Краснодарскому краю. Сегодня к услугам желающих отдохнуть в регионе - 318 отелей, глэмпингов и кемпингов, 173 музея и музейно-культурных центров, 56 объектов сельского туризма, 30 региональных туроператоров, 106 аттестованных экскурсоводов. В 2026 году, согласно прогнозам и планам областного Минтуризма, Тверскую область может посетить уже до 4,3 млн туристов». «Мы активно включились в работу по продвижению Тверской области — региона, у которого огромный, еще не до конца раскрытый туристический потенциал. Всё чаще Тверскую область выбирают для отдыха москвичи. При этом наиболее привлекательны для них места, расположенные у воды, пути же до них от столицы — час-полтора, - отметил президент РСТ Илья Уманский. - Культурная, историческая, гастрономическая у тверского туризма уже есть. Равно как и условия для автомобильного, яхтенного туризма – надо развивать инфраструктуру. РСТ всерьёз рассчитывает, что Верхневолжье очень скоро станет одним из самых привлекательных в стране». Две недели назад было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и РСТ, предусматривающее осуществление совместных проектов, привлечение дополнительного турпотока в Тверскую область благодаря увеличению присутствия в регионе крупных федеральных туроператоров. Подобное соглашение, напомнила начальник управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина, существует уже три года у Тверской области с Мостуризмом, область представлен на Russpass, в Москве действует его социальная реклама. «Наш музей, - рассказала директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Наталья Шашкова, - возник в 1934 году благодаря спасённым от гибели фрескам Калязинского Макарьевского монастыря — их в нашем собрании насчитывается более ста». Вообще город Калязин, отмечалось на пресс-конференции, посвящённой открытию Дней Тверской области, значительно продвинулся в последние годы в сфере туризма: отреставрирована знаменитая колокольня, открыта пешеходная улица, заработала ферма по выращиванию съедобных улиток. «Калязин, а равно и Тверь - продолжил тему заместитель генерального директора круизной компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский, – одни из основных пунктов судозахода круизных лайнеров компании, они отлично вписываются в формат круиза выходного дня. Плюс - попадают в популярный круизный маршрут "Две столицы" между Москвой и Санкт-Петербургом». «Водоход», добавил г-н Суховольский, планирует в этом сезоне перевезти в Тверь 19 тысяч пассажиров из 140-тысячного запланированного пассажиропотока. Чувствительный импульс развитию круизного туризма должен придать и осуществляемый ныне проект строительства речного порта в Завидово. «Жаль только, что по-прежнему далеко не в лучшем виде пребывает частично обрушившееся несколько лет назад здание речного вокзала в Твери», - добавил он. В доковидный 2019-й год на причалы Тверской области зашло 272 теплохода с туристами, а в 2022-м - уже 399 (155 судов в Тверь, 242 - в Калязин, по 1 - в Весьегонск и Завидово). Соответственно в 2019-м область на круизных судах посетили около 40 тыс.человек, а в 2022-м — почти вдвое больше. «Тверской край для автопутешественников – поистине неиссякаемая россыпь самородков,- убеждён президент Ассоциации автотуризма и караванинга Сергей Лобарев. - В IV квартале минувшего года она заняла заслуженное первое место по автотуризму в нашей стране». 29 июня стартовал первый в России инклюзивный маршрут по Тверской области «Открывая Пушкина», обеспечивающий доступную среду лицам с ограниченными возможностями. Тем не менее, эксперты по автотуризму невесело констатируют, что дороги Тверской области (например, та, что ведёт из Сергиева Посада в тот же Калязин), остаются одними из худших в европейской России. «Тверская область входит, по опросам туристов, в тройку регионов, дарящих самые яркие впечатления», - заключила рассказала руководитель партнёрских коммуникаций сайта Туту.ру Наталья Анисимова. /TOURBUS.RU Фото: gosudareva-doroga.ru

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