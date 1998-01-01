Новости

Мьянма продлила безвизовый режим для российских туристов

Также с 1 июля для россиян введены многократные «особые туристические визы»

Мьянма продлила действие пилотного проекта по безвизовому въезду для россиян до 30 июля 2024 года, сообщает российское посольство.

Республика Союз Мьянма продлила действие пилотного проекта по безвизовому въезду в страну для граждан России, владельцев заграничных паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями через международные аэропорты Янгон, Нейпьидо и Мандалай, до 30 июля 2024 года», – говорится в сообщении.

Максимальный срок пребывания составляет 30 дней. Деловые путешественники могут продлить пребывание по действующим правилам, не предоставляя документы, подтверждающие цель поездки.

Также, по информации посольства, с 1 июля Мьянма вводит для граждан РФ «особую туристическую визу» с возможностью двукратного или многократного въезда в страну туристов через пункты пропуска международных аэропортов.

Стоимость двукратной визы сроком действия 3 месяца с возможностью пребывания до 30 дней составит $50, а многократной визы на 6 месяцев с возможность пребывания до 90 дней – $85.





Напомним, что Мьянма (бывшая Бирма) – государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население составляет более 60 млн человек, большинство из них – буддисты. Страна привлекает туристов многочисленными буддийскими храмами и интересной природой.

До пандемии, в 2018 году в Мьянме побывало более 3,5 млн иностранных туристов. В первом квартале 2019 года турпоток составил 1,5 млн прибытий, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего страну посещали туристы из Китая, Таиланда, Южной Кореи, Японии, США и Франции.

Ранее Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, отмечал в интервью нашему порталу: «Мьянма – довольно популярное направление, туда едут как индивидуальные туристы на продолжительный отдых, так и туристы из Таиланда на пару дней.

Стоит отметить, что стоимость тура в Мьянму может доходить до 6 тыс. долларов, у нас в компании туры в Мьянму делаются под запросы клиентов и носят характер "супер-VIP».

В свою очередь, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, в беседе с нами отмечала: «Сезон в стране, благоприятный для путешествий, - это октябрь-март. Путешествие в эту страну выбирают люди, увлеченные желанием увидеть что-то новое, неизвестное».

/TOURBUS.RU

