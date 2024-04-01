Губернатор Петербурга подписал закон о введении курортного сбора

C 1 апреля 2024 года cтавка составит 100 рублей в сутки на совершеннолетнего гостя отеля

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора в городе, сообщает cегодня пресс-служба городской администрации.

"В соответствии с законом Санкт-Петербурга "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора" с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года ставка будет нулевой, с 1 апреля 2024 года — составит 100 рублей в сутки на совершеннолетнего гостя отеля.

За день заезда курортный сбор взиматься не будет.

Законом также установлены более 20 льготных категорий граждан, которые будут полностью освобождены от уплаты, включая тех, кто постоянно работает в Петербурге на основании трудового договора или служебного контракта, ветераны боевых действий, участники СВО, многодетные семьи.

По подсчетам Смольного, от 30% до 50% гостей Петербурга будут освобождены от уплаты сбора в виду принадлежности к льготным категориям.

Как напоминала ранее пресс-служба Комитета по развитию туризма Северной столицы, Санкт-Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Его суть – введение платы за пользование инфраструктурой гостеприимства для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту соответствующих объектов.

Курортный сбор, установленный Федеральным законом № 214-ФЗ, после ввода городским законом на территории Петербурга подлежит зачислению в городской бюджет и может быть использован исключительно целевым образом – на развитие туристской инфраструктуры.

Добавим, что эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга