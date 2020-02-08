Посольство РФ в Париже предупреждает россиян о беспорядках в стране

Посольство РФ в Париже предупреждает российских граждан о возможной опасности на территории Франции из-за происходящих беспорядков. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте диппредставительства, - сообщает RTN. «С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции российским гражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток», – говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что расположенные на территории страны росзагранучреждения беспорядками не затронуты. Информации об инцидентах с участием российских граждан и о пострадавших среди них не поступало. Также в дипмиссии отметили, что, несмотря на предпринимаемые французскими властями меры и некоторое снижение протестной активности, ситуация в стране остается напряженной.

«Наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле, Ницце», – добавили в ведомстве.

Напомним, что беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего подростка, который, находясь за рулем машины, отказался остановиться по требованию офицера. Инцидент спровоцировал волну протестов в городах страны.





Иностранные туристы отменили от 20 до 25% бронирований на поездки в Париж из-за беспорядков, начавшихся в стране после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося выполнить его требования, заявил глава Парижского бюро по туризму Жан-Франсуа Риаль в интервью агентству Agence France-Presse.

«Сегодня в Париже из-за беспорядков у нас уже тысячи отмен бронирований. В начале июля, я думаю, будет уже около 20-25% отмен в Париже среди иностранцев, и я не удивлюсь, если те же цифры будут по всей Франции», – сказал г-н Риаль.

По его словам, особое беспокойство ситуация в стране вызывает у людей, планирующих приехать на Олимпийские игры в следующем году. Г-н Риаль отметил, что беспорядки отпугивают туристов из США и Японии, наиболее чувствительных к вопросам безопасности. Именно туристы из этих стран имели для Франции важное значение, так как они компенсировали отсутствие путешественников из Китая и России.

/TOURBUS.RU