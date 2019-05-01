Новости Пробка на Крымском мосту увеличилась до 13-ти километров Отели обещают не принимать санкций в отношении застрявших в заторе туристов

Как сообщает «Интерфакс», пробка на Крымском мосту, которая образовалась 1 июля, по состоянию на 3 июля увеличились до 13 км. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в минувшие выходные практически ежечасно отчитывался в своем телеграмм-канале о ситуации с проездом по мосту, но в понедельник утром «сводки с полей» перестали поступать. Последнее сообщение о пробке в 8 км в сторону Крыма было опубликовано региональным министром в понедельник в 9 утра. Как сообщает АТОР, о проблеме знают в федеральном правительстве. По информации Минтранса РФ, уже увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы, автомобилисты обеспечены питьевой водой. Для более быстрого прохождения досмотра путешественникам советуют заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. За ситуацией следят и в Минэкономразвития: в ведомстве рекомендуют туристам при планировании поездок в Крым учитывать время на прохождение досмотровых процедур. «Мы рассчитываем, что отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия», — подчеркивают в Минэкономразвития. Многокилометровые пробки на Крымском мосту в сторону полуострова привели к опозданиям туристов ко времени заселения в гостиницы, туротрасль, в свою очередь, готова идти навстречу путешественникам, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс». «Мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в Краснодарском крае, где машины стоят в многокилометровых пробках для прохождения обязательного досмотра. Мы прогнозировали ее заранее и сигнализировали об этом. Мы призываем власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации. В свою очередь, туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены», — сказал он. Как отметил г-н Уманский, летний сезон в Крыму складывается достаточно напряженно. «Мы принимали все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых у туристов все-таки состоялся. Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Мы абсолютно уверены, что она решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу», — добавил он. Как сообщает АТОР, в компании «Мультитур» рассказали о ситуации с движением и досмотром туристических автобусов, следующих в Крым. «Для автобусов предназначен левый ряд, для автомобилей – правый. Автобусы просвечивают через сканер, при этом вещи пассажиров из багажного отделения не выгружают. Туристы проходят через досмотровую рамку. При прохождении досмотра легковых автомобилей, если вещей не много, из салона нужно забрать все сумки и с ними пройти через рамку. Плюс сотрудники службы безопасности проводят ручную проверку автомобиля», — сообщили в «Мультитур». «Сам досмотр проходит быстро, если люди собраны, быстро делают, что им говорят», — подчеркивают эксперты. Для ожидающих проезда по мосту созданы бытовые условия: через каждые 500 метров поставлены туалеты, есть точки с питьевой водой. По наблюдению туроператоров, сложнее всего заехать на Крымский мост днем. «Если кто-то хочет проехать быстрее – рекомендуем делать это либо ночью, либо рано утром. Мы очень надеемся, что в ближайшую неделю процессы оптимизируют, и увеличат пропускную способность на мосту», — резюмировали в «Мультитур». /TOURBUS.RU Фото: piqsels.com

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