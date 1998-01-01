Red Wings начинает в июле рейсы из России в Грузию

Авиакомпания Red Wings с 11 июля запускает рейсы из Сочи в Тбилиси, сообщается в телеграм-канале международного аэропорта Сочи.

Полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям на Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров.

Вылеты из Сочинского аэропорта запланированы в 14:00 с прибытием в столицу Грузии в 16:20. Обратный рейс — в 17:10 с посадкой в Сочи в 17:15.

Также Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси, сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика. Полеты будут выполняться трижды в неделю на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин своим указом от 10 мая снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

На сегодняшний день прямые рейсы в Грузию из России также осуществляют компании «Азимут» и Georgian Airways.

При этом власти Грузии в середине мая выдали разрешение на полеты в страну авиакомпании Red Wings. по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.

«Интерес россиян к Грузии был и остается, тем более летом, когда открываются курорты Черноморского Кавказа, в том числе Батуми и Сарпи. По этой причине мы создаем туристические пакеты с разнообразной экскурсионной программой по Грузии а также специальные летние комбо-пакеты «Грузия-Армения».

На сколько процентов сегодня выросли продажи туров с российской стороны подсчитывать пока слишком рано – нужно время чтобы проследить эту динамику и выдать объективную аналитику», — сообщил ранее гендиректор туроператора Space Travel и вице-президент ATOР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

В свою очередь, в «Интуристе» подчеркнули, что спрос на туры в Грузию и отдых на море есть, однако продажи пока единичны.

«Туристы не готовы отдавать большие деньги за авиабилеты и ждут снижения стоимости. Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии.

Большинство в такой ситуации предпочитает другие, более предсказуемые направления», — пояснили в пресс-службе туркомпании.

Ранее в Российском союзе туриндустри также отметили отсутствие ажиотажного спроса на поездки в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты, однако, как считают в организации, запуск дополнительных рейсов будет шагом к восстановлению массового турпотока из России.

/TOURBUS.RU