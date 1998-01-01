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03 июля
Новые речные экскурсии привлекают гостей города на Неве

На 20% увеличилось число пассажиров на ночных водных экскурсиях под разводными мостами


 

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга,по данным судоходных компаний, за первые два месяца навигационного сезона в Санкт Петербурге объем пассажиропотока вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 20% увеличилось число пассажиров на ночных водных экскурсиях под разводными мостами.

 

Так, востребованы у гостей города водные прогулки на новых скоростных катамаранах «Форт Кроншлот» и «Форт Петр I» от «Дворцовой пристани» до причала музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте. Рейс позволяет быстро перенестись из сердца Северной столицы с ее классическими достопримечательностями в современное пространство, флагман новой туристской географии Санкт Петербурга.

 

Как отмечают петербургские туроператоры, наиболее популярными экскурсиями по водному ночному городу стали круизы на двухпалубных теплоходах-ресторанах «Джаз под разводными мостами» и «Истории разводных мостов» с самым длинным маршрутом от Благовещенского до Большеохтинского мостов. В

ысокий интерес также вызывают рейсы от Дворцового моста до Смольного собора на пароходе с концертной площадкой «Сити Блюз».

Растет спрос и на такие новинки, как экскурсии с живым музыкальным сопровождением: «Романтика разводных мостов», «Уходим на закат» (от причалов «Дворцовая пристань» и «Сенатская пристань») и «Уходим на закат в порту» (от причала «Севкабель Порт») на двухпалубных теплоходах.

 

«Классические водные прогулки по рекам и каналам — в списке обязательных активностей для гостей нашего города. Но мы отмечаем, что большая часть туристов активно проявляет интерес к посещению ближайших пригородов и особенно Кронштадта, парка «Остров фортов». Самый удобный и быстрый способ добраться в город морской славы – трансфер на скоростном судне. Очевидно, что есть потребность в увеличении единиц флота, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В том числе и поэтому мы реализуем проекты по строительству новых судов: скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин» и экскурсионно-прогулочных катамаранов проекта «Соммерс». К 2025 году суммарно будет построено десять новых катамаранов», – говорит генеральный директор петербургской судоходной компании Юрий Набатов.

 

«Ночные круизы – визитная карточка водного Петербурга. На многие рейсы билеты распродаются за неделю-две до отправлений. Особенно это касается теплоходов-ресторанов, на борту которых можно совместить удовольствие от красивых видов ночного города и разводных мостов с гастрономическим сервисом», – отмечает Андрей Кузнецов, генеральный директор петербургской компании, занимающейся водными экскурсиями.

 

По его словам, на фоне высокого интереса туристов к прогулкам по воде планируется расширить спектр предложений. В частности, будет увеличено количество рейсов по популярным направлениям, а также будет запущен новый маршрут – с просмотром ночных набережных рек и каналов в историческом центре и выходом в Неву до главных разводных мостов.

 

Отметим, что активное развитие и продвижение современных туристских продуктов в рамках проекта «Новая туристская география Петербурга», в том числе в сфере водных экскурсий, делает Северную столицу одним из самых востребованных россиянами направлений. По прогнозам аналитиков, итоги нынешнего сезона могут быть на 5-7% выше по сравнению с прошлым годом

/TOURBUS.RU

 

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга 


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