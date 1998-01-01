Cергей Ромашкин: «Анапа «отбирает» туристов у Крыма, Геленджика и Сочи»

Краснодарский край, Абхазия и Крым лидируют среди наиболее популярных направлений организованного внутреннего туризма в июле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

«По объему забронированных туров на первом месте – Краснодарский край, далее – Абхазия, мы ее относим к зоне внутреннего туризма, и третье Крым – несмотря на некоторое снижение по сравнению с прошлым годом», – сказал он.

Эксперт сообщил, что на Краснодарский край приходится 40% организованного турпотока по России (из них около половины – Большой Сочи, свыше четверти – Анапа, далее Геленджик). На Абхазию – 10-15%, на Крым – 5-7%.

«Прирост объемов бронирования по Анапе по сравнению с прошлым годом превышает 10-15%, а спрос на Сочи примерно равен уровню прошлого года. Возможно, Анапа лучше продается, поскольку до нее ближе ехать. Мы видим, что тренд последних лет – прибытие на личном автотранспорте, для Анапы это особенно актуально, поскольку аэропорт закрыт, а спрос на поезда превышает предложения.

Анапа – это своего рода «перехватывающая туристическая парковка», которая сейчас «отбирает» туристов как у Крыма, так у Геленджика и Сочи. Стратегическое положение Анапы в этом плане уникально. Откуда бы турист ни ехал, он проезжает мимо Анапы и думает – а не заехать ли в Анапу и не остаться ли там», – сообщил г-н Ромашкин.

Эксперт добавил, что туристы в этом году испытывают сложности при планировании поездок на южные курорты из-за транспортных проблем.

В частности, в Анапу не хватает купейных вагонов, которые предпочитают туристы с детьми. Плюс ряд поездов следуют до Анапы около 35-40 часов, а спросом пользуются скоростные поезда, которые едут не более суток – на них билеты разбирают в первую очередь.

Направления экскурсионного туризма занимают у туроператоров порядка 35% в общем объеме бронирований.

«На первом месте в сегменте экскурсионных и городских направлений – Петербург. Он собирает примерно половину городских и экскурсионных туров, далее идет Москва – около 40% и Казань – около 10%», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU