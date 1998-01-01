Новости АТОР: Получить Шенген в июле-августе станет труднее Причина — сезон отпусков у сотрудников консульств и отсутствие свободных слотов

Как сообщает сегодня АТОР, в июле-августе визовые центры Франции, Италии и ряда других стран ЕС временно сократят количество временных слотов на подачу документов на визу. По информации туроператоров, причиной этого является сезон отпусков у сотрудников консульств, в связи с чем количество заявлений, которые дипмиссии готовы принять на рассмотрение, будет сокращено. «Официально никаких писем и уведомлений из консульств и визовых центров о сокращении количества «окошек» для записи мы не получали. По неофициальным каналам знаем, что начинается сезон отпусков, рабочих рук станет меньше, а значит, количество обрабатываемых заявок будет снижено. Это сезонная ситуация, которая продлится примерно до сентября. Не только по Италии и Франции, но и по другим странам ЕС», – сообщили в одной из туроператорских компаний. По данным визовых специалистов туроператоров BSI Group, ПАКС и «Русский Экспресс», ситуация с записью на подачу документов в визовый центр Франции в Москве по-прежнему остается сложной. Как обращают внимание в «Русском Экспрессе», в системе записи французского визового центра «отследить слоты объективно нельзя, поскольку не видно количество мест». Все свободные «окошки» забирают боты. «Поймать свободные слоты сейчас маловероятно, система не показывает свободных мест. Если удается записаться, то с момента сдачи документов в визовый центр Франции в Москве и прохождения биометрии до выхода паспорта с французским шенгеном проходит 3-4 недели. Если очень повезет, то 2,5 недели», – пояснили в BSI Group, добавив, что временных окон в ближайшие две недели нет. По информации экспертов ПАКС, схожая ситуация и с записью в визовый центр Испании в Москве. «В визовые центры Франции и Испании получить слот самостоятельно без использования ботов довольно сложно, в том числе, ввиду особенностей самой системы записи и существующего ажиотажа», – отмечают в компании. По данным туроператоров, относительно предсказуема ситуация с бронированием слотов на подачу документов в визовый центр Италии. «В визовый центр Италии запись открыта на июль. При этом рассмотрение заявки занимает около месяца», – уточнили в BSI Group. По количеству слотов в визовом центре Италии в Москве также ожидается сокращение. «Ждем деталей от консульства», — прокомментировали в PAC Group. Как пояснили в компании ПАКС, как правило, время от получения слота до подачи документов на визу составляет от 1 дня до двух недель, далее двух недель слоты просто не выдаются. Срок оформления шенгена во Францию и Италию составляет около 20-25 рабочих дней, в Испанию – 15 рабочих дней. Стабильна ситуация с получением греческих виз. Как рассказали в компании Ambotis Holidays, подача документов происходит в штатном режиме, без каких-либо затруднений, в том числе с бронированием слотов на подачу и сдачу биометрии. «Сроки рассмотрения остаются в пределах нормы, в среднем весь процесс занимает около 10 дней», – сообщили в Ambotis Holidays. По наблюдениям специалистов «Русского Экспресса», оживление спроса на визы в страны Европы определенно видно в этом году, но не всегда есть удобные полетные программы. «Полетная программа на Кипр с пересадкой в Кувейте пользуется спросом. Если появятся приемлемые стыковки, например, на Рим, то и в Италию полетит больше туристов», – прогнозируют в «Русском Экспрессе» /TOURBUS.RU



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