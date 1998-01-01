«Аэрофлот» полетел на Кубу

Полёты на курорт Варадеро будут выполняться два раза в неделю на лайнерах Boeing 777

Как сообщили нам в пресс-службе авиакромпании, «Аэрофлот» приступил к выполнению прямых регулярных рейсов на Кубу из Москвы. Полёты на популярный кубинский курорт Варадеро выполняются авиакомпанией «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Первый рейс отправился из аэропорта «Шереметьево» практически с полной загрузкой.

На первоначальном этапе полёты будут выполняться два раза в неделю с вылетом по четвергам и субботам. В перспективе, в зависимости от спроса, программа полётов на Кубу будет расширяться.

Как напомнили в пресс-службе, решение о возобновлении регулярных рейсов из Москвы на Кубу было озвучено в ходе визита российской делегации во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и генерального директора «Аэрофлота» Сергея Александровского на Кубу в мае 2023 года.

«Куба является ключевым партнёром России в Центральной Америке и совершенно логично, что необходимо и дальше развивать экономические отношения между нашими странами, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

— Но также Куба – безопасный, доступный и безвизовый курорт, на котором привыкли отдыхать россияне. С 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Благодаря этому шагу совокупный пассажиропоток, с учётом чартерных и регулярных рейсов, может составить порядка 150 тыс. человек по итогам 2023 года и тем самым достичь допандемийных показателей».

«Воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений Аэрофлота. Первый регулярный рейс в Гавану был выполнен в 1962 году на лайнере Ту-114. Это не просто веха в 100-летней истории гражданской авиации России, это история крепкой дружбы и взаимоподдержки наших стран, — отмечает генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

— За эти годы сообщение между нашими странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

Стоит отметить, что отдых на Кубе традиционно круглый год пользуется высоким спросом у наших пассажиров, и практически 100% загрузка первого рейса это подтверждает. Уверен, что возобновление полётов на Остров свободы позитивно отразится на развитии туризма и экономических связей между Россией и Кубой».

Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой, с учетом ограниченного количества доступных для отдыха россиян стран, будет способствовать росту турпотока из нашей страны в республику, отметил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Уже в этом году Кубу посетило 38 тыс. человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки – хорошая новость для турбизнеса, так как позволит увеличить количество путешественников, сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений.

С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров», — заметил эксперт.

/TOURBUS.RU