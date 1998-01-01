Стартовало онлайн-голосование за лауреатов профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award

Второй этап Всероссийской профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award – открытое онлайн-голосование стартовал 1 июля.

Борьбу за награду поведут 315 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма.

Выбрать лучших на рынке MICE и делового туризма предстоит в 15 номинациях. Награды в 2023 году получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отельные площадки и ресторанные комплекты, деловые центры и спортивные объекты, альтернативные событийные площадки, всесезонные курорты, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, выставочные и туристические операторы.

Рекордсмены этого года среди номинаций по количеству соискателей – «Лучшая конгрессная гостиница России категории 4*» (47 номинантов), «Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности» (25 номинанта), «Лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий» (27 номинантов), «Лучший организатор конференций» (24 номинанта), «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel (16 номинантов), «Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты» (24 номинанта).

Также большое количество соискателей в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры» и «Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии (партнер номинации ТПП РФ).

Активность в номинациях говорит не только о возрождении рынка деловых мероприятий, но и о концептуальном разнообразии, для которого предназначены оригинальные нестандартные площадки промышленных предприятий, тематических парков, музейных кластеров, стадионов и пр.

Принять участие в голосовании смогут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Проголосовать за соискателей можно на сайте https://www.mice-award.ru/ru/vote/.

Голосование продлится до 30 сентября. А на финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка.

Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге.

Здесь состоится сразу несколько важных мероприятий отрасли: II Всероссийский Форум «Развитие делового туризма в регионах России», 14-я церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award, а также инспекционный тур для приглашенных профессиональных покупателей и ознакомительные программы с уникальными MICE-возможностями региона для делегатов форума и номинантов премии.

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и АНО «Национальные приоритеты». Информационный партнер – медиахолдинг «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, Международная выставка «Интурмаркет».