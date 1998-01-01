Гастрономическому туризму нужна господдержка

В Москве, в редакции медиагруппы «Комсомольская правда» состоялся круглый стол «За вкусной и здоровой пищей! Гастрономический туризм в России: тренды, проблемы, перспективы». Участники мероприятия - эксперты отрасли пришли к единому мнению, что сегодня Гастрономический туризм в России весьма перспективное направление, которое, как никогда нуждается в господдержке, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, президент Международного эногастрономического центра, руководитель Центра гастродипломатии РАНХиГС Леонид Гелибтерман отметил, что, по статистике, порядка 30 процентов «отпускных «денег турист тратит именно на еду, а по данным Всемирной Туристской Организации больше 50 процентов путешественников выбирают направления, которые им представляются интересными с точки зрения гастрономии. И именно на гастротуризм во многих местах делают ставку с точки зрения социально-экономического развития.

«Между российскими регионами сегодня разворачивается своеобразная борьба за туриста, - отметил он, - И от того, насколько регион будет привлекателен, в том числе, с точки зрения гастрономии, часто зависит выбор туриста. К сожалению, пока отсутствие законодательной определенности в гастрономическом туризме не позволяет властям оказывать поддержку развития этого направления.

Ни в одном официальном документе в стране нет упоминания такого вида путешествий. Соответственно региональным органам власти помогать развиваться этому направлению очень сложно. В регионах нет концепций развития гастрономического туризма.

Поэтому, чтобы понимать, как власти могут помочь развитию данного направления, необходимо определить базу, создавать государственно-частные партнерства между властью и бизнесом. Сейчас такой симбиоз в регионах складывается в основном, интуитивно.

По словам руководителя проекта «ЕСОТ - Евразийское содружество специалистов туриндустрии Елены Сергеевой, «Гастрономический туризм пересекается со всеми видами туризма, начиная от экскурсионного, заканчивая пляжным. В любой поездке турист сталкивается с местной кухней. Именно гастрономический туризм может стать тем инструментом, который будет привлекать людей в регионы, и не только задержать их, но и «заставить» их повторено вернуться.

В начале лета мы организовали автопробег «PROстранствие» при содействии отдела по развитию туризма «АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» по маршруту «Москва – Воронеж – Павловск – Москва». В процессе мы познакомились, в том числе, и с гастрономической составляющей региона. Например, на территории молочной козьей фермы открыт ресторан «Сеновал», в котором бренд - шеф компании Евгений Матусевич предлагает гостям местные продукты в необычном, оригинальном исполнении. Прежде всего, гостям предложат гордость воронежской кухни – окрошку на белом квасе и аппетитные блюда из местных сезонных продуктов, в том числе с фермерскими сырами собственного производства.

«Фишка» заведения - тыквенный хлеб из настоящей русской печи в дуэте с горящей свечей из топленого масла».

Заместитель руководителя комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Елена Ищенко также добавила, что сегодня гастрономический туризм в России является одним из самых быстрорастущих направлений индустрии путешествий: «Сегодня именно это направление развивается наиболее динамично в нашей стране, но при этом его нет юридически. Нет терминологии, тезауруса, мы не понимаем, что происходит.

Регионы-соседи зачастую не знают, что происходит рядом. Все бросились искать свою гастрономическую идентичность, но зачастую это выглядит печально. В итоге начинается реклама случайных продуктов или тех, которые имеют отдаленное отношение к месту, или выдуманные современными авторами истории, а два соседних региона продвигают один и тот же продукт».

«Сейчас настало время, когда очень важно углубиться в свои корни и понять, чем же именно славится регион, - уверен гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор», известный шеф-повар Марк Стаценко. - Историческую уникальность найти не просто, но тот, кто ее находит становится привлекательным.

Например, в этом году на курорте «Роза Хутор» с 1 по 6 августа будет проходить большой гастрономический фестиваль. Мы сделали очень простой ход, предлагая в ресторанах сет-меню из локальных продуктов, например, рапанов, которые водятся в Черном море».

«Туристы едут не просто за едой, но и за новыми знаниями и впечатлениями, - рассказал директор департамент по связям с общественностью и СМИ ГК «Агранта» Сергей Носов, - С 2012 года мы развиваем производство органических продуктов в Угличе и во время модернизации Угличского сыродельно-масляного завода нашли очень много интересных документов и артефактов по истории производства сыра. Например, откуда взялся «Российский», «Костромской» сыр, по каким ГОСТам их делали и так далее.

В итоге, было принято решение об открытии «Музея сыра». Для этого специально спроектировали своеобразный коридор с прозрачными окнами, чтобы люди могли увидеть, как производят сыр в современных условиях, а потом сравнить это с тем, как было в прошлом веке».

Подытоживая выступления спикеров, участники сделали вывод, что важным инструментом продвижения гастрономического туризма станет гастрономическая карта страны, по которой каждый турист сможет легко определить рестораны и гастрономические локации, которые необходимо посетить в путешествии.

Также, одним из важных шагов для развития гастрономического туризма является организация событий разных уровней, начиная от шоу-подачи в ресторанах и кулинарных мастер-классов по приготовлению местных блюд и заканчивая фестивалями национального масштаба.

/TOURBUS.RU

Фото пресс-службы медиагруппы «Комсомольская правда»

