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Azur Air готовится к прямым рейсам на Занзибар

МИД РФ назначил Azur air основной авиакомпанией для полетов на Занзибар из регионов России

Как сообщает сегодня «Интерфакс», МИД РФ назначил авиакомпанию Azur Air для регулярных перевозок на Занзибар из регионов, соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации. Полеты могут осуществляться из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска дважды в неделю.

В начале июня Azur Air уже получила допуски Росавиации на полеты на Занзибар из этих же городов. Также в июне сообщалось, что авиавласти стран ведут переговоры о запуске чартерных рейсов.





В авиакомпании Azur Air рассказали, что готовы к запуску рейсов на Занзибар в зимнем расписании, - сообщает сегодня АТОР.

«У авиакомпании есть разрешения на выполнение полетов в Танзанию из 11 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности относительно наземного обеспечения таких рейсов. Azur Air проинформировала потенциальных заказчиков о готовности к запуску полетных программ в Танзанию из России и ожидает решения туроператоров», – сообщили в Azur Air.

Туроператоры, которые уже формировали ранее туры на Занзибар на прямых рейсах – ANEX Tour, Coral Travel, Pegas Touristik, пока не определились с планами возобновлять свои программы.

Между тем, перспективы направления при условии запуска прямых рейсов видятся им неплохими. «Потенциально Танзания может быть интересна в зимнем сезоне, но делать прогнозы пока преждевременно», – отметили в ANEX Tour.

Текущий спрос на Танзанию без прямых перелетов туроператоры называют уверенным. В Ambotis Holidays Занзибар сейчас входит в пятерку самых востребованных направлений.

«С начала года мы наблюдаем стабильный рост продаж, в том числе за счет того, что помимо основной полетной программы у нас гарантированные блоки на рейсах «Oman Air», – рассказали в Ambotis Holidays.

Купить тур на Занзибар, сформированный на блоках Oman Air, у Ambotis Holidays можно минимум за 194 тыс. руб. на двоих на 10 ночей.

Тур на Занзибар с прямым вылетом из Москвы в марте 2021 года можно было купить у Coral Travel за 155,1 тыс. руб. на двоих на 10 ночей. А из Екатеринбурга на прямом рейсе – минимум за 106,9 тыс. руб. на двоих.

Будет ли стоимость туров на Занзибар при условии запуска прямых рейсов в зимнем сезоне сопоставима с ценами 2021 года? Эксперты дают отрицательный ответ. Объясняют такие прогнозы они ограниченностью перевозки по сравнению с 2021 годом и возможным ростом тарифов в отелях при условии увеличении спроса.

«При прямом перелете стоимость туров может увеличиться, поскольку тарифы на проживание и транспорт внутри страны неизбежно возрастут в связи с повышением спроса», – говорят в Ambotis Holidays.

/TOURBUS.RU