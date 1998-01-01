Туроператоры: Туры в Испанию по-прежнему пользуются спросом

Как сообщает сегодня RTN, несмотря на дорогие перелеты и сложности с оформлением виз, Испания этим летом занимает у туроператоров 2-3 место по объемам бронирования среди европейских стран. Востребованы привычные россиянам города и побережья, среди которых традиционно лидируют Барселона, Мадрид, Майорка, Коста Брава и Коста дель Соль.

Как сообщила RTN заместитель генерального директора компании «Пантеон» Неля Огурцова, среди европейских направлений в топ-5 запросов на лето у туроператора Испания идет на третьем месте после Греции и Турции, если отнести Турцию к Европе. За ней следуют Италия и Франция.

Директор по маркетингу и продажам ClickVoyage Ирина Голубева считает, что спрос на европейские страны в этом году в целом неплохой, доля таких бронирований – около 15% от общих объемов оператора. Активнее всего продаются Греция, Италия, Испания и Франция. Остальные страны зоны Шенгена бронируют очень мало и только время от времени.

Сейчас спрос на Испанию определяют несколько сдерживающих факторов. Прежде всего, это дорогой и длительный перелет со стыковками. Туристы вынуждены лететь через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, со стыковкой в Грузии, Армении и даже в Египте и Марокко. «Порой время в пути занимает более суток, минимум – 12 часов. Мы рекомендуем брать рейсы со стыковкой не менее 2 часов, иначе есть большой риск не успеть, такое уже бывало. Стоимость перелета в среднем составит от 90 до 150 тысяч рублей с багажом. Если без багажа, да еще с двумя пересадками, то можно найти билет и за 60 тысяч, но, как правило, когда летят на отдых, такой вариант не выбирают», – говоритг-жа Огурцова.

По данным ClickVoyage, в Испании популярны Барселона и Мадрид, а если отдых на побережье, то Марбелья, Тенерифе, Майорка. Все перелеты осуществляются через Стамбул, стоимость билета начинается около 100 тысяч рублей на Turkish Airlines. В среднем туристы едут на 11 дней и практически всегда комбинируют города и курорты.

По словам Нели Огурцовой, сейчас в Европу летают обеспеченные люди, выбирают дорогие отели. Едут на срок от недели до 10 дней, запрашивают места, к которым уже привыкли – это Барселона, Мадрид, Пальма-де-Майорка, отдых на Коста-Брава и Коста дель Соль. «Я бы не назвала это турпотоком, речь о точечных бронированиях тех, кто ради отдыха в Испании готов перенести длительный перелет и потратить на это немалые деньги. Причем летят и семьями с детьми», – уточняет эксперт

При этом, отмечают эксперты, получить испанскую визу россиянам непросто. На сегодня ни один туроператор не имеет аккредитации в консульстве Испании, поэтому туристы ловят окна электронной записи самостоятельно. «Иногда ловить приходится круглосуточно, и это может затянуться до 2-3 недель. Со своей стороны мы можем оказать нашим клиентам содействие в записи. Или предложить вип-подачу, стоит это более 30 тысяч рублей, но можно податься уже на третий день после предоставления документов. Услуга включает консульский сбор, турист только сдает отпечатки пальцев», – пояснила Неля Огурцова.

По словам Ирины Голубевой, недельный тур с проживанием в хорошей «пятерке» на Коста-дель-Соль обойдется от 2,1-2,6 тысяч евро на человека без билетов.

Неля Огурцова отметила, что даже летом россияне покупают и чисто экскурсионные туры в Испанию: «С нашим принимающим партнером предлагаем групповые программы, по бюджету получается весьма привлекательно – кроме авиабилета. Есть интересные туры, включающие посещение нескольких стран, к примеру, Испанию, Францию и Монако, такая поездка на неделю может стоить 1,9 тысяч евро на двоих без билетов. Есть и простые программы только по Испании, стоят 1,3 тысячи евро, тоже на семь ночей», – заклюсила эксперт.

/TOURBUS.RU