Эксперты: Число пассажиров речных круизов вырастет в этом году на 15%

Число пассажиров круизных лайнеров на реках России в этом году может вырасти на 15%, до 650 тысяч, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) и «Интерфакс».

"В 2022 году, благодаря, прежде всего, кешбэку на путешествия по стране, рост круизного турпотока составил 25-30% по сравнению с предыдущим годом, а общее количество туристов на реках России приблизилось к допандемийным показателям и достигло порядка 600 тыс. человек", — отметил председатель комиссии РСТ по круизам, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.

По его словам, в прошлом году в это время загрузка лайнеров достигала 75-80%, сейчас она составляет порядка 70%.

"Это тоже неплохой результат, который позволяет нам по итогам года рассчитывать на средний рост турпотока в 15%", — сказал эксперт.

Генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский согласен: несмотря на отсутствие такого мощного стимула, как кешбэк, а также выход на реки более 15 дополнительных лайнеров, задействованных прежде под иностранных туристов, рост ожидается и в нынешнем сезоне.

"Это возможно благодаря увеличению объема предложений, а также резко выросшего за последние три года интереса к круизам и роста числа возвратных туристов.

На круизы сейчас работают такие факторы как уменьшение возможностей отдыха на море, в частности, в Крыму, а также подорожание зарубежного отдыха. С учетом отсутствия кешбэка и увеличения числа теплоходов можно рассчитывать на рост в 15%", — отмечает он.

В итоге, по словам г-на Михайловского, число пассажиров речных круизов по итогам 2023 года может вырасти на 15% и превысить 650 тыс. человек.

Как отмечает эксперт, туроператоры многое сделали для популяризации круизного отдыха.

"Тем не менее, есть новые вызовы. Так, на рынке стало гораздо больше лайнеров, чем год назад, это заметно повлияло на загрузку круизов. Нам предстоит работать над этим. На мой взгляд, необходимо уже задуматься над расширением самого сезона речных круизов", — сообщил эксперт.

По его словам, шаги в этом направлении уже сделаны. Еще какое-то время назад круизная навигация в Москве заканчивалась к 1 октября, сейчас столичный флот работает до 15 ноября. Региональные компании по-прежнему завершают работу до 10-15 октября.

"Понятно, что на севере страны, например, в Петербурге, где ноябрь уже не очень располагает к круизам, это вряд ли стоит делать.

Но в Москве вполне реально работать весь октябрь гораздо большему количеству лайнеров, а на южных направлениях можно сдвигать и окончание, и начало навигации", — подчеркнул гендиректор "Инфофлота".

/TOURBUS.RU

Фото: severny-rechnoy-vokzal.ru