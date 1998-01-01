Новости Россияне в четыре раза чаще стали ездить в ОАЭ летом Аналитики онлайн-сервиса Travelata изучили основные тенденции спроса на отдых в эмиратах в этом сезоне

Популярность курортов ОАЭ по сравнению с прошлым летом выросла в четыре раза. А наиболее популярным курортом стал Дубай. Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Согласно статистике, несмотря на высокую температуру летом на Аравийском полуострове, отдыхающие готовы проводить там время и в этот период. Интересно, что средний чек путешествия в ОАЭ снизился со 150 до 125 тысяч рублей за тур. И теперь это направление составляет конкуренцию турецким курортам. Основной поток туристов из России направляется в Дубай – 53% от всех, кто приобрел туры через сервис Travelata.ru. Средняя цена поездки – 120 тысяч рублей, в прошлом году эта цифра была около 127 тысяч. На втором месте курорт Рас-эль-Хайма, там планируют провести отпуск 14% россиян и заплатят за это в среднем 179 тысяч рублей. В прошлом году это направление было почти так же популярно и стоило дешевле – 161 тысячу рублей. Шарджу выбрали для своего летнего отдыха десятая часть россиян, что вдвое больше, чем в 2022-м. Цена на такой отпуск снизилась со 138 до 115 тысяч рублей. Аджман потерял за год своих поклонников, его доля снизилась с 23% до 9%, а цена немного подросла – со 140 до 144 тысяч рублей. Замыкает пятерку популярных арабских курортов Фуджейра (7%). В прошлом году там побывало всего на один процент больше туристов, чем планирует в этом сезоне. Цена на отдых подросла со 181 тыс. рублей до 184. Чаще всего российские туристы выбирают для себя отдых в отелях 4*, а питание – завтраки и завтраки – ужины. Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru отмечает: «Эмираты могут составить полноценную конкуренцию турецким курортам. Всего за один год спрос на это направление увеличился в четыре раза. Стоит отметить, что эти цифры отражают ситуацию только в летний период, когда в регионе слишком жарко и обычно туристы избегают поездок в данном направлении. Наши аналитики отмечают, что отдыхающие не так часто, как в турецких отелях, выбирают питание “все включено”, однако этому есть логичное объяснение. Дело в том, что цена на такой сервис довольно высокая по сравнению с Турцией, но это только с одной стороны. Нельзя забывать, что в ОАЭ сосредоточено огромное количество известных ресторанов, в том числе с мишленовскими звездами, которые не меньше достопримечательностей привлекают туристов. В связи с этим отпускники ищут баланс между стандартным питанием в отеле и возможностью познакомиться с высокой кухней». Напомним, что, как мы сообщали ранее, Дубай в первом квартале года принял 4,67 млн иностранных туристов, что лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Средняя загрузка отелей эмирата за этот период составила 83%, что почти соответствует уровню первого квартала 2019 года, хотя номерной фонд за четыре года вырос на 26%, до 148,9 тыс. номеров. По данным департамента туризма эмирата, турпоток из России в первом квартале года составил 358 тыс. человек. Это на 89% больше, чем годом ранее (190 тыс.), и на 53% больше, чем за тот же период 2019 года (234 тыс.). /TOURBUS.RU Фото: piqsels.com Топ-5 популярных курортов ОАЭ летом 2023 г. + средний чек

Курорт Доля Ср. чек, руб. Дубай 53% 120 249 Рас-эль-Хайма 14% 179 008 Шарджа 10% 115 060 Аджман 9% 144 295 Фуджейра 7% 184 070

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