В финал конкурса за звание «Культурной столицы года» вышли восемь российских городов

На прошедшей в пресс-центре ТАСС конференции в рамках проекта "Культурная столица года" состоялось объявление городов-финалистов. Изначально в конкурсе приняло участие 50 городов, но до этапа рассмотрения итоговой заявки дошло только 19.

В финале на звание культурной столицы будущего года претендуют восемь городов: Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита, - сообщает наш специальный корреспондент.

Победителя определят осенью. Город, который удостоится звания, весь следующий год будет представлять обширную культурно-просветительскую программу, что, по мнению организаторов, прежде всего, повысит его туристическую привлекательность.

По словам депутата Государственной думы, главы оргкомитета конкурса Николая Новичкова, эксперты оценивали города по 12 основным факторам, среди которых были уровень развития архивов и историко-культурного наследия, материально-техническая обеспеченность, вклад в духовно-нравственное совершенствование жителей и уровень инклюзивной доступности.

«Хотя до этого конкурс проводился в некоторых из российских регионов и федеральных округов, в этом году соревнование за звание культурной столицы года впервые вышло на федеральный уровень», - добавил спикер.

Директор фонда "Культурная столица" Александр Протасевич добавил, что особенные трудности у участников конкурса возникли с территориальным маркетингом - современным российским городам до сих пор сложно продвигать себя на внутреннем туристическом рынке.

Конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году. Ежегодно это звание будут присуждать одному из городов РФ. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек.

/TOURBUS.RU

Фото: Ирина Болдырева, пресс-служба конкурса «Культурная столица года».