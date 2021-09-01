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Россияне стали в три раза активнее бронировать отели на азиатских направлениях

Специалисты онлайн-сервиса Ostrovok.ru проанализировали брони российских туристов в летнем сезоне-2023

Спрос российских туристов на азиатские направления для путешествий этим летом вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Рекордные темпы роста демонстрируют Китай и Южная Корея, опережая показатели доковидного 2019 года. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые проанализировали брони российских туристов и определили популярные направления для отдыха в летнем сезоне 2023.

Общая доля бронирований в странах Азии увеличилась вдвое и составляет 7% от всех зарубежных бронирований с датами заезда до конца лета, хотя в прошлом году показатель составлял лишь 3%.

Среди всех азиатских направлений заметно выделяется Китай – возобновление весной выдачи виз для въезда в страну обеспечил всплеск бронирований на это лето в десятки раз. Специалисты Ostrovok.ru отмечают, что уже сейчас количество бронирований в Китае опережает доковидные значения на 13%.

Аналогичный рост демонстрирует Южная Корея: относительно прошлого года число бронирований увеличилось более чем в четыре раза и в полтора раза превысило показатели 2019 года.

Заметный рост спроса зафиксирован в Японии – страна сняла ограничения на въезд в конце апреля, что сразу вызвало всплеск бронирований, однако их значение пока еще не приблизилось к доковидным показателям. Кроме того, рост спроса отмечается в Индонезии, где количество бронирований выросло вдвое, а также в Таиланде (на 92%).

Лидирующими направлениями по числу бронирований на Ostrovok.ru на летний сезон остаются страны СНГ – на них приходится 51% от всех броней в отелях за рубежом (в прошлом году – 47%).

Наибольший темп роста бронирований пришелся на Азербайджан, где их количество выросло в четыре раза относительно прошлого года, а также на Армению – рост в два раза.

Возобновление прямого авиасообщения с Грузией в мае стимулировало спрос россиян на летние поездки в страну – так, туристы совершили на вдвое больше бронирований в отелях Грузии по сравнению с прошлым годом. Также выросло число броней в отелях Киргизии – на 92%, Казахстана – на 57%, Узбекистана – на 56%.

Значительная доля бронирований (18%) приходится на направления Ближнего Востока, с которыми действует прямое авиасообщение – Турцию, ОАЭ и Египет.

Доля стран Европы, напротив, несколько снизилась: с 24% в 2022 до 16% в 2023. Среди европейских направлений лидируют страны, которые продолжают выдавать визы российским туристам: Италия, Франция и Испания.

Таким образом, топ-15 самых популярных направлений для туристических поездок до конца лета входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Армения, Италия, Грузия, Франция, Таиланд, Испания, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Азербайджан, Киргизия, Китай.

Средняя стоимость забронированной ночи в средствах размещения за рубежом летом 2023 года составляет 8 100 рублей – на 16% больше относительно прошлого года (летом 2022 года – 7 000 рублей).

Самое бюджетное размещение за границей туристы резервируют в Таиланде – средняя стоимость ночи составляет 4 200 рублей, Киргизии – 4 400 рублей, Белоруссии – 4 850 рублей, Грузии – 5 300 рублей, Узбекистане и Абхазии – 5 500 рублей.

Ценник европейских направлений оказался наиболее высоким: ночь в Испании бронируют в среднем за 11 600 рублей, в Италии – 12 200 рублей, во Франции – 18 000 рублей.

Планируя зарубежные поездки, россияне чаще всего выбирают отели категории три звезды (доля таких средств размещения – 25%), четыре звезды (18%), отели без звезд (18%) и апартаменты (16%). Бронирования в пятизвездочных гостиницах занимают 6% от общего числа броней, в гостевых домах – 5%, в двухзвездочных отелях – 4%.

/TOURBUS.RU