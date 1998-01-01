Новости На Северном Кавказе будут активно развивать морской и экологический туризм Президентское совещание по вопросам развития туризма прошло в Дербенте

Как сообщают федеральные СМИ и АТОР, вчера Владимир Путин провел в Дербенте совещание по развитию туризма. В частности, президент отметил, что в России должны активнее развиваться морские курорты высокого международного уровня. «Перспективная задача – это масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год​​​. Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше, как мы и неоднократно говорили об этом, превосходили их», – сказал президент РФ. В Дагестане, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, уже разработана концепция развития Каспийского прибрежного кластера. Там планируется построить более ста объектов: гостиницы почти на 5 тыс. номеров, спортивные и развлекательные объекты, гавань. Более 30 млрд рублей в развитие горнолыжных курортов «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» и «Мамисон» начиная с 2020 года вложила корпорация «Кавказ.РФ». Подготовлен мастер-план развития Северной Осетии, в планах Джейрахский район Ингушетии, озеро Кезеной-Ам в Чечне, курорты «Домбай» и «Софийская поляна» в Карачаево-Черкесии. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в прошлом году Северный Кавказ посетили 2,4 млн человек, что 35% больше, чем годом ранее. С начала года приехали порядка 1,5 млн человек, что на 44% превышает результат аналогичного периода 2022 года. В 2023 году Северный Кавказ сможет принять 4,9 млн туристов, считает министр. О развитии воздушного транспорта в регионе отчитался глава Минтранса Виталий Савельев. В частности, он напомнил, что 13 млрд руб. из федерального бюджета будет выделено на реконструкцию аэропорта Махачкалы в срок до 2026 года. Аэропорт Грозный в рамках госконтракта должен быть реконструирован до конца 2024 года. На эти цели выделено более 15 млрд рублей. Концессионное соглашение по развитию авиаузла подразумевают еще 18 млрд руб. инвестиций с завершением работ в 2026 году. Также в срок до 2025 года техническое перевооружение ждет аэропорты Минеральных вод, Ставрополя и Владикавказа. В 2023 году начнутся полеты из нового терминала аэропорта Владикавказа, в 2024 году откроется новый аэровокзал в Ставрополе. Кроме того, в планах правительства строительство первого аэропорта в Карачаево-Черкесии. По словам главы Минэка, у Северного Кавказа есть перспективы и в плане привлечения иностранных гостей. Нарастить въездной турпоток поможет соглашение с Ираном о безвизовых групповых турпоездках, а также электронные визы, которые МИД России запустит в июле. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в прошлом году в республику приехали более 1,5 млн туристов, что на 41% больше, чем годом ранее. Министр туризма Дагестана Эмин Мерданов в рамках совещания с Владимиром Путиным подчеркнул также, что сфера гостеприимства в республике выросла и за 4 года позволила создать 10 тыс. новых рабочих мест в сфере туризма. Г-н Меликов, в свою очередь, отметил, что именно перспективы получения работы в турсекторе останавливают отток местного населения из горной местности. Кроме того, глава Дагестана отдельно подчеркнул важность для региона не только пляжного и экскурсионного, но и альтернативных видов туризма: например, промышленного и аграрного, а также экотуризма, рафтинга, парапланеризма и так далее. Министр экономического развития, в свою очередь, отметил, что для развития гастротуризма уменьшат акцизы для виноделов при условии реинвестирования в отрасль. /TOURBUS.RU Фото: Culture.ru

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