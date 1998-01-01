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29 июня
Emirates отмечает 20-летие полетов в Россию
Авиакомпания готовится расширять свою маршрутную сеть в российские регионы
Крупнейшая международная авиакомпания Emirates отмечает 20-летие полетов в Россию, которые начались 1 июля 2003 года. С момента их открытия авиакомпания перевезла свыше 7,89 миллионов пассажиров на более чем 29 тысячах рейсах между Дубаем и Россией, - сообщили нам в пресс-службе компании.
Как отмечает Вадим Бесперстов, директор Emirates в России и СНГ, «Это событие представляет собой замечательный повод вспомнить достижения авиакомпании за последние два десятилетия. Россия является важным рынком для Emirates, и мы гордимся той ролью, которую играем, создавая возможности для путешествий по всему миру.
Пассажиры, вылетающие из Москвы и Санкт-Петербурга, могут направляться в Дубай и далее по более чем 140 направлениям на пяти континентах».
Когда в 2003 году Emirates открыла прямые пассажирские рейсы на борту Airbus A330-200, Москва стала 57-м направлением глобальной маршрутной сети авиакомпании, охватывающей теперь более 140 направлений на пяти континентах.
Всего через два года Emirates приступила к ежедневным полетам в Москву, а затем в 2009 году расширила их расписание до двух в день. В 2011 году Emirates начала выполнять рейсы в Санкт-Петербург, который стал 101-м направлением в ее географии полетов.
На сегодняшний день авиакомпания предлагает клиентам из России 28 прямых рейсов в неделю на борту своих широкофюзеляжных самолетов: три раза в день из Московского аэропорта Домодедово на Airbus A380 и один раз в день из аэропорта Пулково на Boeing 777-300ER. Дубай регулярно входит в число самых популярных зарубежных направлений этих двух ключевых аэропортов страны.
В декабре 2012 года, более десяти лет назад, Emirates начала задействовать свой флагманский самолет A380 на 517 мест на московском маршруте. Первые регулярные рейсы A380 в Россию стали важным событием в истории авиации страны. В октябре 2018 года легендарный двухпалубный самолет впервые приземлился в Северной столице России.
Как сообщает сегодня АТОР, сейчас авиакомпания рассматривает возможности выполнения полётов в российские регионы, а также страны СНГ – после 2025 года. К тому моменту у перевозчика во флоте появятся самолеты меньшей вместимости – Airbus A350, которые потенциально можно будет использовать на маршрутах из регионов.
Остается лишь выяснить, будут ли востребованы полеты на борту премиального перевозчика у жителей российских городов и будут ли готовы они платить за повышенный комфорт, которым отличается сервис авиаперевозчика.
В настоящее время вылеты из регионов выполняет дочерняя авиакомпания Emirates – flydubai, которая осуществляет рейсы на небольших самолетах Boeing 737.
/TOURBUS.RU
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