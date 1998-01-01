Новости Emirates отмечает 20-летие полетов в Россию Авиакомпания готовится расширять свою маршрутную сеть в российские регионы

Крупнейшая международная авиакомпания Emirates отмечает 20-летие полетов в Россию, которые начались 1 июля 2003 года. С момента их открытия авиакомпания перевезла свыше 7,89 миллионов пассажиров на более чем 29 тысячах рейсах между Дубаем и Россией, - сообщили нам в пресс-службе компании. Как отмечает Вадим Бесперстов, директор Emirates в России и СНГ, «Это событие представляет собой замечательный повод вспомнить достижения авиакомпании за последние два десятилетия. Россия является важным рынком для Emirates, и мы гордимся той ролью, которую играем, создавая возможности для путешествий по всему миру. Пассажиры, вылетающие из Москвы и Санкт-Петербурга, могут направляться в Дубай и далее по более чем 140 направлениям на пяти континентах». Когда в 2003 году Emirates открыла прямые пассажирские рейсы на борту Airbus A330-200, Москва стала 57-м направлением глобальной маршрутной сети авиакомпании, охватывающей теперь более 140 направлений на пяти континентах. Всего через два года Emirates приступила к ежедневным полетам в Москву, а затем в 2009 году расширила их расписание до двух в день. В 2011 году Emirates начала выполнять рейсы в Санкт-Петербург, который стал 101-м направлением в ее географии полетов. На сегодняшний день авиакомпания предлагает клиентам из России 28 прямых рейсов в неделю на борту своих широкофюзеляжных самолетов: три раза в день из Московского аэропорта Домодедово на Airbus A380 и один раз в день из аэропорта Пулково на Boeing 777-300ER. Дубай регулярно входит в число самых популярных зарубежных направлений этих двух ключевых аэропортов страны. В декабре 2012 года, более десяти лет назад, Emirates начала задействовать свой флагманский самолет A380 на 517 мест на московском маршруте. Первые регулярные рейсы A380 в Россию стали важным событием в истории авиации страны. В октябре 2018 года легендарный двухпалубный самолет впервые приземлился в Северной столице России. Как сообщает сегодня АТОР, сейчас авиакомпания рассматривает возможности выполнения полётов в российские регионы, а также страны СНГ – после 2025 года. К тому моменту у перевозчика во флоте появятся самолеты меньшей вместимости – Airbus A350, которые потенциально можно будет использовать на маршрутах из регионов. Остается лишь выяснить, будут ли востребованы полеты на борту премиального перевозчика у жителей российских городов и будут ли готовы они платить за повышенный комфорт, которым отличается сервис авиаперевозчика. В настоящее время вылеты из регионов выполняет дочерняя авиакомпания Emirates – flydubai, которая осуществляет рейсы на небольших самолетах Boeing 737. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка