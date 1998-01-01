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Завершается номинирование на награду MICE Award-2023

Через два дня стартует онлайн-голосование за лауреатов профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award

В пятницу 30 июня - последний день номинирования на награду Russian Business Travel & MICE Award-2023. Первого июля стартует онлайн-голосование.

Через два дня первого июля - стартует второй этап всероссийской профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award – открытое онлайн-голосование. Как и в прошлые годы, борьбу за награду ведут более двухсот ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма.

Выбрать лучших из лучших предстоит в 15 номинациях. Награду получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отельные площадки и ресторанные комплексы, конгрессные центры и спортивные объекты, региональные авиакомпании, альтернативные событийные площадки, всесезонные курорты, спортивные, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, выставочные и туристические операторы.

В этом году организаторы премии анонсировали несколько новых номинаций - для объектов промышленного туризма, спортивных объектов, а также кейтеринговых компаний и ресторанных комплексов, продвигающих региональную кухню.

Отдельная номинация «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России» в голосовании не участвует, а победитель определяется коллегиальным решением Экспертного совета премии.

Рекордсмены этого года среди номинаций по количеству соискателей - «Лучшая конгрессная гостиница России категории 5*» (14 номинантов), «Лучшая конгрессная гостиница России категории 4*» (37 номинантов), «Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности» (23 номинанта), «Лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий» (24 номинанта), «Лучший организатор конференций» (25 номинантов), «Лучший организатор конференций» (18 номинантов), «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel (14 номинантов).

География участников RBT&MA без преувеличения охватывает всю Россию - от Калининграда на западе страны до Владивостока на востоке.

Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Голосование продлится до 30 сентября. А на финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка. Такой механизм определения лучших действует уже много лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге. В течение трех дней Петербург cтанет центром притяжения профессионалов MICE и делового туризма России. Здесь состоится сразу несколько важных мероприятий отрасли: II Всероссийский Форум «Развитие делового туризма в регионах России», 14-я церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award, а также инспекционный тур для приглашенных профессиональных покупателей и ознакомительные программы с уникальными MICE-возможностями региона для делегатов форума и номинантов премии.

Организатором деловых мероприятий выступит Конгрессно-выставочное бюро Санкт Петербурга.

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и АНО «Национальные приоритеты». Информационный партнер – медиахолдинг «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, Международная выставка «Интурмаркет».

Успейте номинироваться и вступить в состязание с лучшими игроками российского рынка MICE & Business Travel!





