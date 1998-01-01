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Иностраннные туристы смогут использовать в России карту «Мир»

Законопроект, позволяющий иностранцам оформить карту «Мир» онлайн, принят Госдумой

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами “Мир” на территории России, сообщает в среду пресс-служба Минэкономразвития.

«Законопроект, поддержанный депутатами Госдумы РФ в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей.

С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, для оформления «карты туриста» российскому банку необходимо будет заключить договор и делегировать иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или его представителя.

После прохождения процедуры в своей стране туристам станет доступно открытие электронного счета в российском банке удаленно. Прибыв в Россию, путешественники смогут получить пластиковую карту.

«Электронная карта туриста — один из инструментов, позволяющих иностранным гражданам сделать отдых в нашей стране комфортнее.

Карта туриста, наряду с планируемым запуском электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, будет способствовать росту въездного турпотока», — прокомментировал это решение замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Принятие Госдумой закона, согласно которому иностранные туристы смогут в России расплачиваться картами «Мир» улучшит ситуацию с въездным туризмом в стране, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».

«Запуск электронной карты для иностранных туристов — это очень важная мера наряду с внедрением электронной визы. Она способна кардинально улучшить ситуацию с въездным туризмом в стране. В текущих обстоятельствах мы обязаны постараться сделать процесс пребывания иностранных гостей в России максимально комфортным и снять максимальное количество барьеров», — сказал он.

Как отметил г-н Уманский, разумным решением могла бы быть отмена штампов о пребывании в России в паспорт для тех иностранных граждан, для кого это может быть нежелательным.

«Также стоит продумать вопрос об обратном снятии наличных денег в конвертируемой валюте перед вылетом иностранца из России», — добавил он.

/TOURBUS.RU