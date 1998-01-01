Петербургский парламент проголосовал за освобождение многодетных семей от уплаты курортного сбора на пленарном заседании в среду.

Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта о введении курортного сбора в Петербурге была подготовлена при участии всех шести фракций Заксобрания, - сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о лицах, в составе семьи которых есть трое и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или под опекой. За поправку проголосовали 48 депутатов.

Как сообщалось, курортный сбор в Петербурге намерены ввести на всей территории города с 1 октября 2023 года, однако первые полгода ставка будет нулевой. С 1 апреля 2024 года она составит 100 рублей в сутки. Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, за исключением дня заезда. Деньги будут перечислять в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга.

По подсчетам Смольного, от 30% до 50% гостей Петербурга будут освобождены от уплаты сбора в виду принадлежности к льготным категориям.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

Закон о взимании курортного сбора — с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, — вступил в силу в 2017 году. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте.