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28 июня
Многодетные семьи будут освобождены от уплаты курортного сбора в Петербурге
Сбор в размере 100 руб. в день начнут взимать с начала апреля 2024 года
Петербургский парламент проголосовал за освобождение многодетных семей от уплаты курортного сбора на пленарном заседании в среду.
Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта о введении курортного сбора в Петербурге была подготовлена при участии всех шести фракций Заксобрания, - сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что речь идет о лицах, в составе семьи которых есть трое и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или под опекой. За поправку проголосовали 48 депутатов.
Как сообщалось, курортный сбор в Петербурге намерены ввести на всей территории города с 1 октября 2023 года, однако первые полгода ставка будет нулевой. С 1 апреля 2024 года она составит 100 рублей в сутки. Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, за исключением дня заезда. Деньги будут перечислять в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга.
По подсчетам Смольного, от 30% до 50% гостей Петербурга будут освобождены от уплаты сбора в виду принадлежности к льготным категориям.
В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус".
Закон о взимании курортного сбора — с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, — вступил в силу в 2017 году. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте.
«Мы проработали проект с депутатами, экспертным сообществом, туристическим бизнесом и общественными организациями. Решение о нулевой ставке с 1 октября принято по просьбам предпринимателей. Это обусловлено, с одной стороны, неполным восстановлением турпотока и малым количеством иностранных туристов.
С другой стороны – необходимостью качественной подготовки со стороны предприятий индустрии гостеприимства, совместной разработки организационно-технических и правовых механизмов реализации закона, создания автоматизированной информационной системы для организации взимания курортного сбора его операторами. Отмечу, что разработку этой системы город взял на себя», – отмечал ранее председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
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