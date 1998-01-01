Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
28 июня
Многодетные семьи будут освобождены от уплаты курортного сбора в Петербурге

Сбор в размере 100 руб. в день начнут взимать с начала апреля 2024 года


 

Петербургский парламент проголосовал за освобождение многодетных семей от уплаты курортного сбора на пленарном заседании в среду.

Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта о введении курортного сбора в Петербурге была подготовлена при участии всех шести фракций Заксобрания, - сообщает «Интерфакс».

 

Уточняется, что речь идет о лицах, в составе семьи которых есть трое и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или под опекой. За поправку проголосовали 48 депутатов.

 

Как сообщалось, курортный сбор в Петербурге намерены ввести на всей территории города с 1 октября 2023 года, однако первые полгода ставка будет нулевой. С 1 апреля 2024 года она составит 100 рублей в сутки. Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, за исключением дня заезда. Деньги будут перечислять в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга.

По подсчетам Смольного, от 30% до 50% гостей Петербурга будут освобождены от уплаты сбора в виду принадлежности к льготным категориям.

 

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

Закон о взимании курортного сбора — с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, — вступил в силу в 2017 году. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте.

 

«Мы проработали проект с депутатами, экспертным сообществом, туристическим бизнесом и общественными организациями. Решение о нулевой ставке с 1 октября принято по просьбам предпринимателей. Это обусловлено, с одной стороны, неполным восстановлением турпотока и малым количеством иностранных туристов.

С другой стороны – необходимостью качественной подготовки со стороны предприятий индустрии гостеприимства, совместной разработки организационно-технических и правовых механизмов реализации закона, создания автоматизированной информационной системы для организации взимания курортного сбора его операторами. Отмечу, что разработку этой системы город взял на себя», – отмечал ранее председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

/TOURBUS.RU


Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга 



Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 