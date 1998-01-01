РБК: Стоимость проживания в отелях Крыма снизилась до пятилетнего минимума

Средняя стоимость проживания в отелях Крыма за сутки в мае и июне текущего года опустилась до минимального уровня с 2019 года, следует из данных платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, с которыми ознакомился РБК. В мае 2023-го средняя цена за сутки в крымских отелях составила 6466 руб. — относительно мая предыдущего года проживание подешевело на 20,5%. В начале июня (аналитики оценивали период с 1-го по 20-е число) средние цены в гостиницах чуть выросли по сравнению с маем, но были на 16% ниже, чем в это же время в 2022 году, — 7675 руб.



На протяжении последних трех лет за сутки проживания в отелях Крыма туристы платили в мае в среднем около 8 тыс. руб., а в первой половине июня — порядка 9 тыс. руб. Ниже, чем сейчас, средние цены за проживание были только в допандемийном 2019 году, когда средняя цена за ночь в отеле в мае и июне составляла 6285 руб. и 7105 руб. соответственно.





На соседних с Крымом черноморских курортах Краснодарского края цены в отелях, напротив, выросли. В Краснодарском крае стоимость ночи в первой половине июня увеличилась почти на 10% год к году, до 8499 руб., и оказалась в 1,8 раза больше уровня 2019 года (тогда номер за сутки стоил 4630 руб.). В мае гостиничный номер обходился туристам в 7110 руб. — это на 6,4% больше, чем в том же месяце 2022-го, и в 1,6 раза превышает среднюю стоимость в мае 2019-го.



Крым — единственный регион России, который в этом году снизил цены на летний отдых по сравнению с прошлым, заявил РБК министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Скидки на проживание доходят до 30–40%, ряд отелей и санаториев, по словам министра, на данный момент загружены до 60–70%, но в среднем в отелях заполнено лишь около 40% мест.





Крымские отельеры снижают цены на фоне сложностей, с которыми сталкивается турбизнес в регионе, отмечает г-н Волченко. Так, для туристов, которые хотят поехать отдыхать в Крым, по-прежнему актуален вопрос логистики из-за временного закрытия аэропорта Симферополя. «Крымский турбизнес адаптировался уже ко всем возможным сложностям — информационным, водным и энергетическим блокадам.

Потребитель при этом только выигрывает, поскольку качество и сервис за счет конкуренции становятся выше, а ценовые предложения точно более лояльные, чем и в прошлом году, и в сравнении с другими туристическими дестинациями», — добавляет г-н Волченко.



Снижение цен — один из способов привлечь на полуостров туристов, подтверждает Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма (в нее входят более 30 средств размещения и 170 физических лиц, занимающихся приемом туристов). У малого бизнеса — мини-гостиниц, хостелов и гостевых домов до 50 номеров — цены в июне 2023 года, по словам Стамбульниковой, снизились на 40% год к году и опустились до уровня 2018 года. По ее словам, минимальная стоимость суток проживания в небольшой гостинице с завтраком начинается от 3,5 тыс. руб.

По данным туроператора «Алеан», стоимость проживания в средствах размещения в Крыму снизилась в среднем на 15–20% к прошлому году.



Снижение цены не сильно влияет на спрос и количество туристов на крымских курортах, утверждает Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора «Дельфин»: в первые пять с половиной месяцев 2023 года продажи туров в Крым упали относительно уровня прошлого года на 25–30%. Дополнительным фактором снижения турпотока могло стать позднее лето, поскольку пляжное направление отдыха чувствительно к погоде, рассуждает эксперт.

Впрочем, сейчас этот спад замедляется, и к концу июня продажи выйдут на уровень прошлого года и продержатся так до конца лета, считает г-н Ромашкин. «Такой же сценарий был и год назад, — вспоминает собеседник РБК. — Первые пять-шесть месяцев года был спад, но в июле—августе Крым себе обеспечивает практически 100-процентную загрузку».

По словам эксперта, для Крыма будет «хорошим результатом», если снижение уровня бронирований по итогам 2022 составит 20% относительно прошлого сезона.



«Мы рассчитываем, что спрос на курорты Крыма значительно скорректируется по мере того, как закончатся места в отелях Краснодарского края, которые в этом году в среднем повысили цены на 10–15% по сравнению с прошлым годом», — надеется президент Российского союза туриндустрии и гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

/TOURBUS.RU