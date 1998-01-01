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28 июня
РБК: Стоимость проживания в отелях Крыма снизилась до пятилетнего минимума
Эксперты надеются на частичное восстановление турпотока в июле
Средняя стоимость проживания в отелях Крыма за сутки в мае и июне текущего года опустилась до минимального уровня с 2019 года, следует из данных платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, с которыми ознакомился РБК. В мае 2023-го средняя цена за сутки в крымских отелях составила 6466 руб. — относительно мая предыдущего года проживание подешевело на 20,5%. В начале июня (аналитики оценивали период с 1-го по 20-е число) средние цены в гостиницах чуть выросли по сравнению с маем, но были на 16% ниже, чем в это же время в 2022 году, — 7675 руб.
На соседних с Крымом черноморских курортах Краснодарского края цены в отелях, напротив, выросли. В Краснодарском крае стоимость ночи в первой половине июня увеличилась почти на 10% год к году, до 8499 руб., и оказалась в 1,8 раза больше уровня 2019 года (тогда номер за сутки стоил 4630 руб.). В мае гостиничный номер обходился туристам в 7110 руб. — это на 6,4% больше, чем в том же месяце 2022-го, и в 1,6 раза превышает среднюю стоимость в мае 2019-го.
Крымские отельеры снижают цены на фоне сложностей, с которыми сталкивается турбизнес в регионе, отмечает г-н Волченко. Так, для туристов, которые хотят поехать отдыхать в Крым, по-прежнему актуален вопрос логистики из-за временного закрытия аэропорта Симферополя. «Крымский турбизнес адаптировался уже ко всем возможным сложностям — информационным, водным и энергетическим блокадам.
Потребитель при этом только выигрывает, поскольку качество и сервис за счет конкуренции становятся выше, а ценовые предложения точно более лояльные, чем и в прошлом году, и в сравнении с другими туристическими дестинациями», — добавляет г-н Волченко.
Впрочем, сейчас этот спад замедляется, и к концу июня продажи выйдут на уровень прошлого года и продержатся так до конца лета, считает г-н Ромашкин. «Такой же сценарий был и год назад, — вспоминает собеседник РБК. — Первые пять-шесть месяцев года был спад, но в июле—августе Крым себе обеспечивает практически 100-процентную загрузку».
По словам эксперта, для Крыма будет «хорошим результатом», если снижение уровня бронирований по итогам 2022 составит 20% относительно прошлого сезона.
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