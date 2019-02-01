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28 июня
Аналитики выяснили, где отдыхали россияне в июне
Эксперты «Яндекс Путешествий» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов в первый летний месяц
Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, где отдыхали россияне в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию — 83%, на страны ближнего зарубежья — 8%, а на страны дальнего — 9%.
Для зарубежных поездок люди чаще всего выбирали Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Объедиённые Арабские Эмираты, Китай, Таиланд и Израиль.
Топ-10 зарубежных стран в июне
Если говорить о зарубежных направлениях, то самыми популярными стали Ереван, Стамбул, Анталья, Баку и Алматы. Среди российских направлений лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.
Топ-10 российских направлений в июне
Как и год назад, поездки по России продлятся в среднем около 7 дней, в другие страны — около 11. Стоимость перелёта туда и обратно по России выросла на 36% — с 10 100 до 13 700 рублей. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5 850 рублей.
Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья выросла на 9% — с 26 300 до 28 800 рублей. Средняя цена проживания в отеле составила 7 450 рублей. При этом стоимость перелётов в страны дальнего зарубежья снизилась на 4% — с 45 800 до 44 100 рублей. А стоимость проживания в странах дальнего зарубежья составила 12 900 рублей.
/TOURBUS.RU
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