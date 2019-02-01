Новости Аналитики выяснили, где отдыхали россияне в июне Эксперты «Яндекс Путешествий» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов в первый летний месяц

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, где отдыхали россияне в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию — 83%, на страны ближнего зарубежья — 8%, а на страны дальнего — 9%. Для зарубежных поездок люди чаще всего выбирали Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Объедиённые Арабские Эмираты, Китай, Таиланд и Израиль. Топ-10 зарубежных стран в июне

Для каждой страны указана средняя цена перелёта в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле. Турция: перелёт — 34 337 руб., ночь в отеле — 12 900 руб. Армения: перелёт — 25 660 руб., ночь в отеле — 8 570 руб. Казахстан: перелёт — 29 743 руб., ночь в отеле — 6 600 руб. Узбекистан: перелёт — 25 880 руб. ночь в отеле — 7 900 руб. Азербайджан: перелёт — 35 981 руб., ночь в отеле — 10 825 руб. Киргизия: перелёт — 28 284 руб., ночь в отеле — 11 850 руб. Беларусь: перелёт — 11 011 руб., ночь в отеле — 5 500 руб. ОАЭ: перелёт — 40 390 руб. ночь в отеле — 8 350 руб. Китай: перелёт — 51 483 руб., ночь в отеле — 14 800 руб. Таиланд: перелёт — 65 459 руб., ночь в отеле — 3 150 руб. Если говорить о зарубежных направлениях, то самыми популярными стали Ереван, Стамбул, Анталья, Баку и Алматы. Среди российских направлений лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды. Топ-10 российских направлений в июне

Для каждого направления указана средняя цена перелета в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле. Сочи: перелёт — 17 710 руб., ночь в отеле — 6 500 руб. Санкт-Петербург: перелёт — 12 480 руб., ночь в отеле — 6 300 руб. Москва: перелёт — 10 650 руб., ночь в отеле — 4 550 руб. Калининград: перелёт — 10 780 руб., ночь в отеле — 5 800 руб. Минеральные Воды: перелёт — 16 056 руб., ночь в отеле — 5 000 руб. Махачкала: перелёт — 16 528 руб., ночь в отеле — 5 070 руб. Казань: перелёт — 10 855 руб., ночь в отеле — 5 700 руб. Екатеринбург: перелёт — 10 842 руб, ночь в отеле — 3 650 руб. Самара: перелёт — 10 992 руб., ночь в отеле — 4 300 руб. Уфа: перелёт — 9 108 руб., ночь в отеле — 4 850 руб. Как и год назад, поездки по России продлятся в среднем около 7 дней, в другие страны — около 11. Стоимость перелёта туда и обратно по России выросла на 36% — с 10 100 до 13 700 рублей. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5 850 рублей. Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья выросла на 9% — с 26 300 до 28 800 рублей. Средняя цена проживания в отеле составила 7 450 рублей. При этом стоимость перелётов в страны дальнего зарубежья снизилась на 4% — с 45 800 до 44 100 рублей. А стоимость проживания в странах дальнего зарубежья составила 12 900 рублей. /TOURBUS.RU



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