Туроператоры: Интерес к турам во Вьетнам растет

Эксперты положительно оценивают эффект от увеличения срока безвизового пребывания российских туристов

Как мы сообщали вчера, с 15 августа Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания российских туристов с 15 до 45 дней. Также с 30 до 90 дней увеличен срок действия вьетнамской электронной визы.

Как сообщает RTN, заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева уверена, что более продолжительный срок безвизового въезда положительно скажется на турпотоке – многие туристы остаются в стране от 15 до 28 дней, особенно в летний период.

В начале июня появились и первые прямые рейсы из России – «ИрАэро» запустила перелеты по маршруту Иркутск – Ханой по воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100. С 7 июля перевозчик добавит вторую частоту в неделю – по пятницам. Время в пути из Иркутска в Ханой составляет около шести часов. Билеты обойдутся порядка 28 тысяч рублей в одну сторону, включая багаж.

Из трех опрошенных RTN туроператоров только один планирует использовать для перевозки столичных туристов рейсы со стыковкой в Иркутске. Остальные предлагают перелеты через Узбекистан, Казахстан, ОАЭ и ждут прямых рейсов из Москвы.

Компания Fun&Sun предлагает пакетные туры в Нячанг с вылетом из Москвы на еженедельных регулярных рейсах Uzbekistan Airlines со стыковкой в Ташкенте. С 26 июня туроператор добавил пакеты во Вьетнам на прямых рейсах «ИрАэро».

Полеты из Иркутска в Ханой будут осуществляться по воскресеньям до конца лета.

«Мы только анонсировали свое предложение, поэтому спрос сможем оценить примерно через неделю», – заметила руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова.

По словам г-жи Чучмаевой, сейчас в запросах преобладают курорты Нячанг и Дананг: «Сейчас хорошо бронируют Нячанг на нашей блочной программе с перелетом через Ташкент, летом держим блоки мест на Uzbekistan Airways, осенью – на Qatar Airways. Также спросом пользуются экскурсионные туры. Не думаю, что прямые рейсы из Сибири принесут нам много продаж, поэтому пока их не рассматриваем. Конечно, весь рынок ждет прямых перелетов из Москвы, это восстановит объемы и глубину продаж».

Она добавила, что семьи с детьми охотно используют для поездок летние каникулы, размещаться предпочитают, в основном, в «пятерках». Вьетнам сейчас выбирают туристы обеспеченные, направление не из самых экономичных. В неизменных лидерах продаж – популярная цепочка отелей Vinpear.

По словам руководителя PR-департамента компании «Анекс тур» Алены Хитровой, туры в Нячанг можно забронировать с вылетом из Астаны и Алматы. «Турист самостоятельно покупает билеты до Казахстана, то есть рейс из России в пакет не включен. Средняя продолжительность тура составляет 10-11 ночей, отели бронируют любого уровня, как бюджетные, так и хорошие 5*», – рассказала она.

По словам г-жи Хитровой, появление прямых рейсов – всегда хорошая новость для туристов, способствующая росту спроса. «Однако относительно прямых рейсов «ИрАэро» отмечу, что Ханой находится далеко от курортных зон, так что мало вероятно, что они будут задействованы в наших планах», – добавила эксперт.

У «Анекса» стоимость пакетов Алматы – Нячанг в июле на двоих начинается от 152 тысяч рублей в отель 2*, это 10 ночей без питания. С теми же параметрами, но в августе – от 143 тысяч. Десятидневный тур Астана – Нячанг в июле на двоих в «трешке» на завтраках обойдется от 197 тысяч на двоих, в августе будет стоить от 141 тысячи рублей.

Fun&Sun предлагает недельный тур в Нячанг с вылетом из Москвы 29 июня по цене от 248 тысяч рублей на двоих с размещением Golden Lotus Central 2*. Пятизвездочный Fusion Resort Cam Ranh в Камрани в конце августа обойдется от 415 тысяч, также на двоих.

/TOURBUS.RU





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