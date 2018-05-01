Минэкономразвития: Отмена НДС для ряда туроператоров снизит цены на отдых в России

Отмена НДС для туроператоров по въездному и внутреннему туризму создаст условия для снижения цен на отдых в России, считает министр экономического развития Максим Решетников.

«Учитывая, что туристский продукт в том числе состоит из транспортных услуг и размещения в гостиницах, такая мера в отношении туроператоров целесообразна. Принятие законопроекта приведет к снижению налоговой нагрузки на туроператоров, что создаст условия для снижения стоимости турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма», — цитирует его пресс-служба министерства.

По словам г-на Решетникова, решение правительства поддержит туристические компании, которые сейчас продвигают новые туристические маршруты и предлагают комплексный качественный продукт на рынке.

Как сообщал ранее «Интерфакс», на заседании правительства РФ во вторник был одобрен законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. В Минэкономразвития уточняют, что эта мера будет действовать с 1 января 2023 года до июля 2027.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.

«В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом одобренный законопроект затронет несколько сотен крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения», — поясняют в Минэкономразвития.

Как следует из базы данных нижней палаты парламента, законопроект об отмене НДС во вторник поступил на рассмотрение Госдумы.

«По оценкам Минфина России, их освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей. Эти средства компании смогут использовать на развитие туристических продуктов, новых туристических направлений и инфраструктуры. Мера будет способствовать снижению стоимости турпоездок для граждан, а также налоговой нагрузки и рисков банкротств туркомпаний.

Решение об освобождении от НДС туроператоров направлено на защиту интересов наших граждан и развитие туристического бизнеса», — прокомментировал вчера значимость разработки законопроекта журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

/TOURBUS.RU