Михаил Мишустин: Законопроект об освобождении от НДС за продажу путевок по России разработан и будет направлен в Думу

Разработан законопроект об освобождении от НДС туроператоров по внутреннему и въездному туризму, норма будет действовать 4,5 года с 1 января 2023 года, сообщил на заседании правительства во вторник премьер-министр Михаил Мишустин, - сообщает сегодня «Интерфакс».

«Правительство продолжает поддерживать внутренний туризм. Разработан законопроект, который отменяет для туроператоров уплату налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Это практически пятая часть их цены.

И такая норма будет действовать на протяжении 4,5 лет, начиная с 1 января текущего года», — сказал он.

Г-н Мишустин напомнил, что от НДС уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз, и других средств размещения. Нулевая ставка применяется для пассажирских железнодорожных перевозок и в перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.

«Мы рассчитываем, что принятое решение поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране», — подчеркнул премьер-министр.

На сегодняшний день в едином федеральном реестре туроператоров более 4,1 тыс. компаний заявили в качестве сферы деятельности внутренний туризм и более 2,5 тыс. – въездной.

«По оценкам Минфина России, их освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей. Эти средства компании смогут использовать на развитие туристических продуктов, новых туристических направлений и инфраструктуры. Мера будет способствовать снижению стоимости турпоездок для граждан, а также налоговой нагрузки и рисков банкротств туркомпаний.

Решение об освобождении от НДС туроператоров направлено на защиту интересов наших граждан и развитие туристического бизнеса», — прокомментировал значимость разработки законопроекта журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что законопроект об освобождении туроператоров от НДС будет направлен в Госдуму.

Освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах, заявил ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Это долгожданная новость, над этим отрасль долго работала. Эта мера была очень нужна, поскольку вся фискальная нагрузка ложилась на туроператора без возможности возмещения от поставщиков. Особенно остро стоял вопрос после того, как льготу по НДС получили гостиницы, и туроператоры стали единственным звеном в отрасли, которое платило НДС», — рассказал он.

Как отметил г-н Уманский, обнуление НДС позволит туроператорам снизить цены на турпродукт, но маловероятно, что это снижение составит 20%.

Согласны с главой РСТ и в туркомпании Fun&Sun. «Сейчас сложилась такая ситуация, что, собрав турпродукт из услуг перевозки и проживания, которые имеют льготное налогообложение по НДС, туроператоры должны платить налог в размере 20%.

Так как туроператоры не получают возвратный НДС, компании были вынуждены закладывать налог в стоимость турпродукта. Соответственно, освобождение от НДС позволит снизить его стоимость», — пояснили в пресс-службе туроператора

/TOURBUS.RU