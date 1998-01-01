Cегодня на востоке Крыма вновь были повреждены железнодорожные пути

Это уже четвертое повреждение железной дороги на полуострове за последние полтора месяца

В Кировском районе на востоке Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил сегодн я утром глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Никто не пострадал, ремонт займет от четырех до восьми часов, оценил он.

По территории этого района проходит железная дорога Джанкой — Керчь, - сообщает РБК.



Минтранс Крыма сообщил о задержке двух поездов дальнего следования из-за ЧП — N028А "Москва — Симферополь" и N180С "Евпатория — Санкт-Петербург" . Для пассажиров организовали перевозку автобусами от станции Владиславовка до поселка Ленино и обратно.





Повреждение железнодорожных путей в Крыму может привести к задержке части поездов в течения дня, сообщила в свою очередь пресс-служба оператора перевозок в Крыму — компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Из-за повреждения пути на перегоне Владиславовка — Петрово в Кировском районе Крыма часть поездов "Таврия", вероятно, будет задержана", — говорится в сообщении ГСЭ в телеграм-канале.

Железнодорожное сообщение восстановлено в Крыму после повреждения путей в Кировском районе Крыма, сообщила днем пресс-служба минтранса РК.

"Железнодорожное движение на перегоне от ст. Владиславовка до ст. Ленино восстановлено", — говорится в сообщении.

Как отмечает «Интерфакс», за последние полтора месяца это четвертое повреждение железной дороги в Крыму.

Так, 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. 11 июня из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе также на несколько часов останавливалось сообщение. 21 июня было повреждено полотно в районе Феодосии на востоке Крыма.

/TOURBUS.RU

Фото: m.lenta.ru