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27 июня
Cегодня на востоке Крыма вновь были повреждены железнодорожные пути
Это уже четвертое повреждение железной дороги на полуострове за последние полтора месяца
В Кировском районе на востоке Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил сегодн я утром глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Никто не пострадал, ремонт займет от четырех до восьми часов, оценил он.
Повреждение железнодорожных путей в Крыму может привести к задержке части поездов в течения дня, сообщила в свою очередь пресс-служба оператора перевозок в Крыму — компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Из-за повреждения пути на перегоне Владиславовка — Петрово в Кировском районе Крыма часть поездов "Таврия", вероятно, будет задержана", — говорится в сообщении ГСЭ в телеграм-канале.
Железнодорожное сообщение восстановлено в Крыму после повреждения путей в Кировском районе Крыма, сообщила днем пресс-служба минтранса РК.
"Железнодорожное движение на перегоне от ст. Владиславовка до ст. Ленино восстановлено", — говорится в сообщении.
Как отмечает «Интерфакс», за последние полтора месяца это четвертое повреждение железной дороги в Крыму.
Так, 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. 11 июня из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе также на несколько часов останавливалось сообщение. 21 июня было повреждено полотно в районе Феодосии на востоке Крыма.
/TOURBUS.RU
Фото: m.lenta.ru
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