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Пассажиры авиакомпании Egypt Air смогут получить бесплатные транзитные визы в Каире/ 1-2 июля аэроэкспрессы будут отправляться в «Шереметьево» с Савеловского вокзала/ «Азимут» полетит из Сочи в Алматы

Пассажиры авиакомпании Egypt Air могут получить теперь бесплатные транзитные визы в Каире

Иностранные пассажиры авиакомпании Egypt Air, в том числе и россияне, следующие транзитом через Каир, могут оформить в аэропорту бесплатные транзитные визы на срок от 8 до 96 часов, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Чтобы оживить туристические поездки в Египет мы объявили о возможности получения бесплатной транзитной визы в Египет на срок от 8 до 96 часов. Визу можно получить в международном аэропорту Каира, для этого необходимо заполнить анкету в офисе авиакомпании", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, услуга доступна путешественникам, гражданство которых позволяет получить визу по прибытии в аэропорт Каира.

Гражданам РФ для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить по прибытии в международные аэропорты страны. Стоимость однократной въездной визы для граждан РФ – $25. Она действует в течение 30 дней.

1-2 июля аэроэкспрессы будут отправляться в «Шереметьево» с Савеловского вокзала

В связи с проведением работ на железной дороге 1 и 2 июля все аэроэкспрессы в аэропорт «Шереметьево» будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал, - сообщает пресс-служба перевозчика.

1 и 2 июля аэроэкспрессы будут курсировать с Савеловского вокзала каждые 30 минут по стандартному расписанию за исключением нескольких рейсов, которые будут отменены.

Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников «Аэроэкспресс» в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также приобрести билеты можно заранее онлайн на сайте или в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

Добраться в аэропорт Шереметьево в период изменений в расписании можно также на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут.

«Азимут» полетит из Сочи в Алматы

Регулярное авиасообщение между Сочи и Алматы возобновится с 28 июня на самолетах авиакомпании «Азимут», сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Полеты будут выполняться еженедельно по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet-95, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

/TOURBUS.RU





Фото: www.piqsels.com



