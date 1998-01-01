Новости РСТ просит защитить турфирмы от массовых исков из-за использования фото из Интернета Для этого необходимо изменить законодательство о защите интеллектуальной собственности

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития с просьбой поддержать предложения по изменению законодательства о защите интеллектуальной собственности с целью защитить участников туристического рынка от массовых исков компаний, скупающих права на размещенные в интернете фотографии, сообщает пресс-служба организации. Как отмечается в письме, в Едином федеральном реестре туроператоров зарегистрированы более 4,3 тыс. туроператоров по внутреннему и въездному туризму, а в реестре турагентств – 33,6 тыс. розничных продавцов турпродукта, в основном это не крупные организации и ИП, которые не могут позволить себе большие расходы на маркетинг и продвижение. «Для привлечения потребителей и реализации услуг туроператоры и турагенты используют собственные сайты, где вместе с описанием туристических направлений, турпродуктов, объектов показа используются многочисленные фото- и видеоматериалы популярных туристических мест, национальных парков, памятников архитектуры, объектов культурного и исторического наследия, которые призваны рассказать о туристических возможностях того или иного региона и побудить потребителя приобрести турпродукт или отдельные туристические услуги», — говорится в документе. В РСТ напоминают, что большинство туркомпаний в силу масштабов бизнеса не могут позволить себе иметь собственные базы фото и видео данных или заказывать фотосессии всех объектов показа, поэтому большинство использует фотоматериалы из сети интернет. «С уходом с отечественного рынка большинства фото и видео сервисов, таких, как Shutterstock, Pixabay, Pexels, где можно было приобрести объекты интеллектуальных прав, либо воспользоваться ими на безвозмездной основе, получить качественные, юридически «очищенные» и привлекательные для туристов фотографии, становится все сложнее. Приходится искать их в Интернете в свободном доступе. В такой ситуации достоверно установить, правомерно ли обнародована фотография, возможно ли ее использование и кто является ее правообладателем — невозможно», — подчеркивают в РСТ. В письме отмечается, что в последние годы приобрела массовый характер практика предъявления требований о защите исключительных прав специализированными организациями, «которые формально действуют в соответствии с законом, но на практике злоупотребляют своими правами, преследуя не интересы защиты прав фотографов, а собственного заработка». С помощью автоматизированных средств они выявляют фотографии, массово используемые в интернете, скупают права на них, после чего предъявляют претензии об устранении нарушения исключительного права и необходимости уплаты компенсации. Если лицо отказывается от добровольной уплаты штрафа, подается иск в суд. Только за двумя подобными организациями числится подача более 1,7 тысяч исков. Как считают эксперты объединения, одним из вариантов решения проблемы могло бы стать расширение перечня случаев свободного использования объектов исключительных прав, предусмотренного п. 1 ст. 1274 ГК РФ. «В настоящий момент норма предусматривает свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях с обязательным указанием автора и источника заимствования. Полагаем целесообразным дополнить указанный перечень продвижением и реализацией туристского продукта туроператором или турагентом. Еще одной мерой в этом ряду могло бы стать введение института обязательной досудебной претензии — требования об удалении незаконно используемого результата интеллектуальной деятельности с предоставлением разумного срока на устранение нарушений. При этом, требование о компенсации в соответствии с п. 1 ст. 1301 ГК РФ предлагается предъявлять только в случае неисполнения нарушителем законного требования правообладателя в разумный срок», — предлагается в письме. /TOURBUS.RU



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