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Туроператор «АРТ-Тур» отпраздновал новоселье под ритмы джаза и подвел итоги «Золотой Лихорадки»

Компания провела ежегодное мероприятие для своих лучших агентов

21 июня компания «АРТ-ТУР» провела ежегодное мероприятие для своих лучших агентов. Вечеринка прошла в ритме джаза и это не случайно - туроператор пригласил своих партнеров и друзей в новый собственный просторный офис в центре Москвы (Сущевский Вал, 49) в бизнес-центе с говорящим названием JAZZ , что и задало настроение всему вечеру.

Мероприятие прошло на собственной большой террасе компании с панорамным видом на столицу при участии звезд российского джаза.

Гостями вечера стали более 200 человек, включая директоров лучших московских и региональных агентств, представителей отелей, офисов по туризму и авиакомпаний. Атмосфера располагала к неформальному и приятному общению в компании коллег и дружного коллектива «АРТ-ТУР».

Официанты разносили холодное игристое, изысканные закуски и горячие блюда. Авторы меню - лучшие шефы отеля «Метрополь».

За арабскую атмосферу на вечере отвечал офис по туризму Катара. Для всех желающих - свежеприготовленный традиционный арабский кофе, а у пресс-волла партнеры могли сфотографироваться с соколом, пернатым символом Ближнего Востока.

Официальная часть мероприятия – это подведение итогов и награждение лучших агентов по условиям акции «Золотая лихорадка». На вечер были приглашены ТОП-50 лидеров продаж.

Все без исключения участники испытали свою удачу в беспроигрышной лотерее и получили подарки от партнеров: ваучеры на проживание или авиабилеты в дополнение к дипломам и сертификатам на оплату любого рекламного тура «АРТ-ТУР».

Главной интригой вечера стало объявление маршрута, по которому отправятся ТОП-20 директоров агентств в эксклюзивный директорский тур.

В этом году лидеры продаж отправятся в поистине королевское путешествие Дубай – Маврикий с проживанием в шикарных гостиницах Royal Atlantis в Дубае и Royal Palm Mauritius и перелетом а/к Emirates.

Кульминацией вечера стал концерт звезд российского джаза – Мариам Мерабовой и Братьев Бриль.

Мариам Мерабова, певица, композитор, автор песен, очаровала слушателей своим необыкновенно сильным голосом и обаянием, заставила зал подпевать и подтанцовывать! Эмоции переполняли! А Братья Бриль зажгли огни Москвы под звуки саксофона.

Танцевальная часть вечера продолжилась под зажигающий DJ сет от Руслана Нигматуллина – легендарного вратаря и хорошего друга «АРТ-ТУР».

Вечер получился очень теплый и дружеский! Поздравляем всех героев-победителей, а тем, кому чуть не хватило до заветной двадцатки, желаем удачи в следующей Золотой Лихорадке, которая уже стартовала 1 июня и продлится до 31 мая 2024г.!

Компания сердечно благодарит за поддержку партнеров:



