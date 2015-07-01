|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 июня
Бутан снизит самый высокий в мире туристический налог
Сейчас туристы платят налог в размере до $200 в сутки
Власти Бутана приняли решение снизить туристический налог для путешественников, которые приезжают в страну более чем на четыре дня, это сделано для привлечения большего числа туристов, сообщают портал Travel Tomorrow и «Интерфакс».
"До конца 2024 года туристам, оплачивающим туристический налог за четыре дня, будет разрешено оставаться еще четыре дня. Туристам, оплачивающим 12-дневный сбор, будет разрешено остаться на месяц. Льгота распространяется только на туристов, расплачивающихся долларами.
Власти считают, что чем больше туристов будет останавливаться в Бутане, тем быстрее будет восстанавливаться экономика после пандемии коронавируса", — пишет издание.
Туристический налог в Бутане считается самым высоким в мире.
Как отмечает портал, в сентябре прошлого года Бутан отрылся для иностранных гостей и сразу поднял ставку туристического налога или налога на устойчивое развитие до $200 с человека в сутки по сравнению с $65, которые взимались на протяжении почти трех десятилетий. Доходы используются для сохранения нетронутых ландшафтов и экологии.
С начала года Бутан посетило более 47 тыс. туристов. Предполагается, что снижение налога позволит стране увеличить турпоток до 86 тыс. к концу 2023 года. В 2019 году королевство посетили 315,6 тыс. гостей.
/TOURBUS.RU
Фото: bhutanlife.wordpress.com
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72