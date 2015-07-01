Бутан снизит самый высокий в мире туристический налог

Сейчас туристы платят налог в размере до $200 в сутки

Власти Бутана приняли решение снизить туристический налог для путешественников, которые приезжают в страну более чем на четыре дня, это сделано для привлечения большего числа туристов, сообщают портал Travel Tomorrow и «Интерфакс».

"До конца 2024 года туристам, оплачивающим туристический налог за четыре дня, будет разрешено оставаться еще четыре дня. Туристам, оплачивающим 12-дневный сбор, будет разрешено остаться на месяц. Льгота распространяется только на туристов, расплачивающихся долларами.

Власти считают, что чем больше туристов будет останавливаться в Бутане, тем быстрее будет восстанавливаться экономика после пандемии коронавируса", — пишет издание.

Туристический налог в Бутане считается самым высоким в мире.

Как отмечает портал, в сентябре прошлого года Бутан отрылся для иностранных гостей и сразу поднял ставку туристического налога или налога на устойчивое развитие до $200 с человека в сутки по сравнению с $65, которые взимались на протяжении почти трех десятилетий. Доходы используются для сохранения нетронутых ландшафтов и экологии.

С начала года Бутан посетило более 47 тыс. туристов. Предполагается, что снижение налога позволит стране увеличить турпоток до 86 тыс. к концу 2023 года. В 2019 году королевство посетили 315,6 тыс. гостей.