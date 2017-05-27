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26 июня
Власти Индонезии не возобновят безвизовый режим с Россией
Индонезия приостановила действие безвизового режима в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19
Власти Индонезии не будут возобновлять безвизовый режим с 159 странами, в том числе и с Россией, сообщают газета The Jakarta Post и RTN.
Как отметил министр туризма страны Сандиага Уно, прекращение действия безвизового въезда для граждан ряда стран не повредит туриндустрии, даже улучшит качество туризма в Индонезии. «Безвизовый режим для этих 159 стран оказался неэффективным», — сказал он.
Индонезия приостановила действие безвизового режима 20 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19. Въехать в республику без визы сейчас могут только граждане 10 стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как сообщал ранее АТОР, по итогам первых четырех месяцев 2023 года, согласно официальной индонезийской статистике, страну посетили 68 668 туристов из России, из них в апреле приехали 11 619 человек.
Полученные значения говорят о полном восстановлении турпотока к допандемийным значениям за указанный период. Для сравнения: в 2019 году за первые 4 месяца Индонезию посетили 60 529 туристов из России, а за первые 4 месяца 2020 года страна приняла 61 160 россиян.
Напомним, что с 9 июня туристам для въезда в Индонезию больше не нужен сертификат вакцинации. Эффект от отмены ковидных ограничений эксперты оценивают по-разному, обозначая в качестве прогнозных значения от 10% – по мнению «Русского Экспресса», 20 - 40% по прогнозам PAC Group и Ambotis Holidays и до 30-50% по прогнозам ICS Travel Group.
«Сейчас активно бронируют период заездов сентябрь-октябрь. Так как лето уже было забронировано ранее, зимой-весной. Наблюдается большая глубина продаж – 5-6 месяцев, что связано с устойчивым спросом на отдых в Индонезии у туристов со всего мира», – говорят в ANEX Tour.
Максимальная глубина продаж достигает февраля, сообщили в Ambotis Holidays. Растет количество россиян, желающих встретить Новый год на Бали.
Напомним, что в ходе ПМЭФ-2023 гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что перевозчик планирует полететь на Бали осенью этого года – в сентябре-октябре.
/TOURBUS.RU
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