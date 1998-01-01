В развитие курортов Архыз и Домбай вложат 96 млрд рублей

В Архызе появятся 30 км новых горнолыжных трасс, три подъемника и отели на 8 тыс. мест.

Два прорывных проекта Карачаево-Черкесии — развитие ВТРК "Архыз" и ВТРК "Теберда-Домбай" включены в модель экономического развития республики, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов, которого цитирует «Интерфакс».

Общий объем инвестиций по этим проектам составит 96 млрд рублей, сказал г-н Темрезов в ходе доклада-послания региональному парламенту. "В рамках этих проектов предусмотрено строительство горнолыжных трасс, канатных дорог, коллективных средств размещения, а также туристической инфраструктуры. Реализация указанных проектов позволит создать более 9 тыс. новых рабочих мест", — сказал г-н Темрезов.

Для обновления и создания обеспечивающей инфраструктуры на курорте "Домбай", власти КЧР планируют строить и реконструировать действующие инженерные сети, которые позволят инвесторам возводить современные гостиницы, канатные дороги, горнолыжные трассы.

"В этой связи мы активно используем такие инструменты развития, как инфраструктурные бюджетные кредиты и механизм "Новых инвестиционных проектов". Объем средств на эти цели превышает 1,6 млрд рублей. В 2022 году работы уже начаты, завершить их планируется к концу 2024 году", — отметил г-н Темрезов.

Глава региона также напомнил, что ВТРК "Архыз" будет развивать стратегический инвестор, которого определили в марте этого года. Инвестор взял на себя обязательство к 2030 году построить не менее 30 км горнолыжных трасс, трех подъемников, а также увеличить количество мест размещения до 8 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что 1 марта 2023 года краснодарское ООО "Горные вершины" стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, предложив 24,2 млрд рублей.

В пресс-службе "Горных вершин" отметили, что в основе новой стратегии развития "Архыза" будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт Красная Поляна. Под единым управлением будет находиться градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение, кадры.

Финальную стратегию развития курорта "Архыз" планируется представить в сентябре 2023 года.

На совещании в правительстве РФ 6 марта 2023 года зампред правительства Александр Новак сообщил, что турпоток на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии удвоится к 2030 году за счет создания новой инфраструктуры частным инвестором, который вложит в развитие курорта 40 млрд рублей.

Как напрминает «Интерфакс», курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

/TOURBUS.RU