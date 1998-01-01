РСТ: Турция в этом сезоне — самое популярное у россиян направление отдыха

Доля продаж Турции у туроператоров составляет сейчас от 35 до 65%

Как сообщает РСТ, несмотря на снижение продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу у туроператоров, его доля в общем объеме варьируется от 35% до 65%.

«В прошлом году в пиковый сезон в Турцию еженедельно выполнялось 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1200 рейсов в неделю.

Полеты выполняются из 22 городов России в Стамбул, Анкару, Аланью, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Их выполняют 12 российских авиакомпаний и пять турецких перевозчиков, скоро добавится шестой», – сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По его словам, стоимость перелета стабильна. По сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению числа рейсов и авиафлота, летающего за рубеж, перевозка в Турцию стала доступнее, несмотря на ослабление курса рубля по сравнению с прошлым годом. Перелеты занимают в зарубежном турпакете 50-60% стоимости. Соответственно чем больше на рынке рейсов, тем цены ниже.

По оценке г-на Горина, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее 5-6 млн туристов. Подавляющая часть этого турпотока придется на Турцию.

По словам председателя комитета РСТ по турагентской деятельности Сергея Агафонова, весь апрель цены на Турцию были слишком высокими. Но когда после майских праздников началось массовое снижение, которое составило примерно 30% в среднем по рынку, а по отдельным объектам и больше, спрос оживился.

Сейчас на Турцию приходится 45,5% продаж пакетных туров.

Средняя стоимость тура на одного составляет 144,5 тыс. рублей, на двоих – 162,6 тыс., на троих – 254 тыс. рублей.

Стоимость отдыха в евро на июнь 2023 года ниже, чем в прошлом году, однако из-за падения курса рубля с 60 до 90 этим летом, средний чек по Турции оказался на 24% выше, следует из данных агрегатора пакетных туров «Слетать.ру».

По статистике агрегатора, средняя стоимость отдыха на турецких курортах составляет 227 тыс. рублей на двоих. Самый высокий средний чек в июне наблюдается в Белеке – 360 тыс. Затем идут Фетхие – 272 тыс., Бодрум – 263 тыс., Анталья – 241 тыс., Сиде – 233 тыс. рублей.

Свыше 66% заявок принимают на себя отели 5*, абсолютное большинство россиян (89%) выбирают тип питания «ультра все включено» и «все включено».

По данным туроператоров, более 85% туристов предпочитают Анталийское побережье – курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12% выбирают Бодрум Даламан Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика – менее 1%.

/TOURBUS.RU